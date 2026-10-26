'6600억 먹튀는 가문의 수치.' 주니어 부진에 MVP 출신 아빠와 삼촌까지 '야구 가문' 전체가 자존심 회복위해 집중 케어 돌입

블라디미르 게레로 주니어. AP 연합뉴스

블라디미르 게레로 주니어. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]'먹튀'가 된 아들을 살리기 위해 '레전드' 아빠를 비롯한 가족이 나섰다.

바로 토론토 블루제이스의 블라디미르 게레로 주니어 가족 얘기다.

블라디미르 게레로 시니어의 아들인 주니어는 토론토 역사상 최고액인 14년간 5억달러(약 6626억원)의 초대형 계약을 했었다. 하지만 올시즌 타율 2할6푼(542타수 141안타)에 9홈런 57타점의 극도의 부진에 빠졌다.

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2024년 타율 3할2푼3리(616타수 199안타) 30홈런 72타점, 지난해 2할9푼2리(589타수 172안타) 23홈런 84타점을 기록한 것과는 너무나 달라진 성적을 보인 것. 게레로 주니어의 부진은 결국 팀의 포스트시즌 탈락으로 이어졌다.

내년시즌 부활을 위한 준비 중.

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게레로 주니어는 최근 시력 교정을 위해 라식 수술을 받았다.

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그리고 정규리그 MVP에 9차례 올스타에 뽑혔던 아버지와 역시 메이저리거였던 삼촌까지 나서 게레로 주니어의 부활을 위해 나섰다.

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게레로 주니어는 곧 메이저리그 출신인 삼촌 위튼 게레로와 함께 고향인 도미니카공화국으로 날아가 본격적인 정밀 훈련을 할 계획이라고 현지 언론이 전했다.

블라디미르 게레로 주니어. AP 연합뉴스

블라디미르 게레로 시니어의 현역시절. AP 연합뉴스

여기에 아버지인 게레로 시니어까지 동참하기로 했다. 게레로 시니어는 자신의 SNS에 "주니어의 타격 지도에 집중해 그가 더 나은 시즌을 보낼 수 있도록 도울 것"이라고 했다. 미국 매체 '알 배트(Al Bat)'는 "전설적인 슬러거가 전한 메시지는 명확하다. 팬과 언론의 압박이 거세지는 가운데, '야구 가문'이 직접 나서 구단을 구하겠다는 결연한 의지"라고 전했다.

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이번 훈련 프로그램은 손 위치 조정, 선구안 개선, 타구 각도 수정 등 3가지 핵심 요소로 구성해 전문적으로 진행될 예정이라고 한다. 철저한 맞춤 지도를 통해 월드시리즈에 진출했던 지난해의 활약을 되찾겠다는 것.

매체는 "게레로 주니어가 받는 압박감이 엄청나다. 올시즌 부진은 기술적인 문제에 자신감 하락 등이 복잡하게 더해진 결과였다"며 "가문의 '타격 연구소'는 그의 대형 계약이 토론토에게 악몽으로 변하는 것을 막기 위한 기회다"라고 했다.

아버지와 삼촌까지 나선 게레로 가문의 자존심이 달린 게레로 주니어의 부활이다. 내년시즌 게레로 주니어의 타격이 어떨지 궁금해진다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com