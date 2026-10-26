스쿠발 데려가서 WS도 못간 다저스→씁쓸한 '반년 렌탈'…올 겨울 '메가톤급 영입전' 시작된다

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 2년 연속 아메리칸리그 사이영상을 품은 '현역 최강의 좌완' 타릭 스쿠발(30)을 품에 안고도 월드시리즈 문턱조차 밟지 못한 채 챔피언십시리즈(NLCS)에서 4전 전패 스윕으로 짐을 쌌다.

하지만 스쿠발을 탓하는 사람은 아무도 없다. 마운드에 올랐을 때마다 압도적인 구위로 가을을 지배했던 스쿠발은 팀이 무기력하게 무너지는 것을 더그아웃에서 지켜봐야만 했다.

이제 다저스와의 '반년 렌털'은 끝났다. 투수 역사상 최초의 '4억 달러(약 5400억 원)' 시대를 열 스쿠발의 시선은 과연 어디를 향할까.

Advertisement

미국 유력 매체 '다저스웨이'는 26일(이하 한국시각) "다저스가 올겨울 FA 자격을 얻는 에이스 스쿠발의 가장 유력한 행선지로 꼽히지만, 막강한 자금력을 갖춘 경쟁 구단들의 거센 도전에 직면할 것"이라고 전했다.

MLB닷컴 역시 스쿠발의 유력 영입 후보로 다저스를 포함해 뉴욕 메츠, 디트로이트 타이거스, 시카고 컵스, 토론토 블루제이스, 필라델피아 필리스 등 6개 구단을 지목하며 역대급 영입전을 예고했다

Advertisement

스쿠발은 디트로이트에서 정규시즌 26경기 12승7패 평균자책점(ERA) 2.27을 기록한 데 이어, 다저스 이적 후 다저스 유니폼을 입고 10경기 5승2패 ERA 2.61로 완벽한 연착륙을 알렸다.

Advertisement

연합뉴스

AFP연합뉴스

가을야구에서도 그의 피칭은 무결점에 가까웠다. 이번 포스트시즌 2경기에서 모두 5이닝 이상을 소화하며 1승1패 ERA 2.45, 11이닝 14탈삼진, 피안타율 0.184로 다저스 선발진 중 가장 믿음직한 에이스의 면모를 과시했다.

Advertisement

디트로이트 시절부터 이어진 스쿠발의 가을 통산 지표를 살펴보면 그 압도적인 위압감이 더욱 극명하게 드러난다. 포스트시즌 통산 8경기에 선발 등판해 50⅔이닝 동안 단 12실점(12자책), ERA 2.13, 탈삼진 70개, 이닝당 출루허용률(WHIP) 0.79, 피안타율 0.169라는 경이로운 지표를 작성했다. 9이닝당 탈삼진은 무려 12.43개에 달한다.

하지만 올해 다저스는 가을 야구에서 스쿠발을 단 두 번밖에 등판시키지 못했다.

Advertisement

그리고 가을의 지배자가 마침내 FA시장으로 걸어 나온다. 야마모토 요시노부의 12년 3억 2500만 달러를 넘어 투수 역대 최초로 4억 달러(약 5400억 원) 벽을 깰 것이 확실시되는 가운데, 영입 후보들의 셈법은 복잡하다.

현재는 뉴욕 메츠가 다저스의 가장 강력한 대항마다. 2024년 겨울 후안 소토에게 1조 원을 안겼던 억만장자 구단주 스티브 코헨은 선발진 보강을 위해 스쿠발에게 상상을 초월하는 메가톤급 계약서를 내밀 준비를 마쳤다. 돈 싸움에서 다저스를 위협할 수 있는 유일한 팀이다.

여기에 필라델피아 필리스도 트레이 터너나 브라이스 하퍼의 트레이드를 성사시켜 페이롤에 여유를 확보할 경우, 단숨에 스쿠발 쟁탈전의 태풍의 눈으로 떠오를 것이라 예상되고 있다.

Advertisement

사실 스쿠발은 지난 8월 "11월에 다시 협상하고 싶다. 디트로이트로 돌아가고 싶다"고 애정을 표했지만, 정작 디트로이트의 재정 규모로는 4억 달러 이상의 초대형 몸값을 감당하기 어렵다는 평가가 지배적이다.

컵스와 토론토 역시 호시탐탐 기회를 엿보고 있다.

빅마켓들의 머니게임은 이미 시작됐다. 2026년 겨울, 메이저리그 판도를 뒤흔들 5400억 원짜리 스쿠발 쟁탈전의 승자는 과연 누가 될까.

AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com