"비밀 카드였다" 원태인, 1차전 불펜 대기했다...2차전도 한다, 선발은 언제 던지나 [PO 현장]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 나오지 않았는데, 공개된 비밀.

삼성 라이온즈 '푸른 피의 에이스' 원태인은 언제 어떤 상황에서 플레이오프 첫 등판을 하게 될까.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에서 1대5로 패했다.

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이날 경기를 앞두고 삼성은 원태인을 미출전 선수 명단에 넣지 않았다. 원태인은 3차전 선발로 예상이 됐다. 보통 1차전에서는 2, 3차전 선발 투수들을 미출전 선수로 정한다. 그런데 그 원태인이 미출전 선수가 아니니 무슨 의도인지 궁금하지 않을 수 없었다. 적장 KIA 이범호 감독도 "박진만 감독님 생각은 모르겠지만, 설마 원태인이 나올까요"라고 말하면서도 신경을 쓰는 모습.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

출전 자체가 무리수는 아니었다. 삼성은 마무리 김재윤이 부상으로 이탈한 상황. 승기를 잡았을 때 믿을만한 투수 1명이 소중했다. 원태인이 만약 3차전 선발이라고 한다면, 이날 사이드 피칭 개념으로 1이닝 정도를 소화할 수 있었다. 선발 투수들은 등판 이틀 전 불펜에서 공을 던진다. 포스트시즌에는 이 개념으로 등판하는 사례가 많았다.

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하지만 1차전 원태인은 나오지 않았다. 경기 시작부터 밀린 경기. 원태인이 등장할 이유가 없었다.

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삼성 박진만 감독은 "원태인은 상황이 되면 나가려 했다. 우리 비밀 카드였다"고 실토했다.

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그리고 향후 활용 방안도 설명했다. 박 감독은 "내일(2차전)에 나가게 되면 선발 등판 선수에 변화를 줄 수 있다. 안 나가면 3차전 선발"이라고 말했다. 2차전 승기를 잡았을 시 투입이 되면 3차전 최원태, 4차전 원태인으로 갈 수 있다는 것이다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com