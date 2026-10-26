'비밀카드' 원태인도 '특급대타' 최형우도 못 썼다… 벼랑 끝 삼성, 2차전에 벌어질 일들

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6회말 삼성 김영웅이 솔로홈런을 치고 원태인의 포옹을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]경기 전 제출된 미출전 선수 명단 하나로 KIA 벤치를 긴장시켰던 '비밀카드' 원태인도, 경기 후반 승부를 뒤집어줄 '특급대타' 최형우도 쓰지 못한 채 허무하게 승부가 끝났다.

대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전. 삼성 라이온즈는 선발 크리스 페덱의 초반 5실점과, 단 2안타에 그친 타선의 무기력한 침묵 속에 KIA 타이거즈에 1대5로 패하며 기선제압을 당했다. 벼랑 끝에 몰린 삼성 박진만 감독은 2차전 '대대적인 라인업 수술'과 총력전을 예고했다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 선발투수 원태인이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

이날 경기 전 브리핑룸에서는 웃지 못할 장면이 연출됐다.

Advertisement

삼성이 제출한 1차전 미출전 명단(2명)에 2차전 선발 후라도와 4차전 선발 최원태의 이름이 올랐으나, 3차전 선발이 유력한 에이스 원태인의 이름이 빠져 있었기 때문이다.

마무리 김재윤과 이승현 백정현 등 불펜진의 부상 이탈로 허리가 얇아진 삼성이 경기 후반 1점 차 승부처에서 원태인을 '구원 등판'시킬 수 있다는 여지를 남겨둔 파격적인 포석이었다.

이를 뒤늦게 확인한 KIA 이범호 감독은 "원태인이 3차전 선발이라 안 나올 것 같긴 한데, 설마 진짜 마무리로 쓰려는 건 아니지 않겠느냐"며 경계심을 숨기지 못했다. 브리핑룸을 나가는 순간까지 "진짜 마무리로 쓰나요? 정보 있으면 알려달라"고 농담 반, 진담 반, 하소연하기도 했다.

Advertisement

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

하지만 박진만 감독의 '비밀카드'는 끝내 봉인 해제되지 못했다. 일찌감치 경기 양상이 일찌감치 기운데다 이렇다 할 찬스도 잡지 못하면서 마운드에 설 기회가 없었다.

Advertisement

타선에서의 아쉬움은 더욱 뼈아팠다. 햄스트링 부상에서 복귀한 구자욱이 지명타자로 나서면서 '특급 대타'로 경기 후반을 도모했던 베테랑 최형우 카드는 단 한 차례도 꺼내들지 못했다.

KIA 선발 제임스 네일과 불펜진의 구위에 눌려 경기 내내 유의미한 찬스조차 만들어내지 못했기 때문이다. 박진만 감독은 "기회도 찬스도 없는 상황에서 최형우를 무작정 투입할 수도 없었다"며 답답했던 흐름을 토로했다.

Advertisement

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회초 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

아쉽게 1차전을 내준 삼성에게 2차전은 그야말로 배수의 진이다.

Advertisement

박진만 감독이 "2차전을 넘겨주면 시리즈 전체가 힘들어진다. 라인업과 멤버 구성에 적극적으로 변화를 주겠다"고 선언한 만큼, 2차전에는 다음과 같은 파격적인 총력전이 펼쳐질 전망이다.

박 감독은 최형우의 수비 투입 가능성을 열어두며 라인업 개편을 시사했다. 침묵한 중하위 타선의 타순에 변화를 주고, 최형우를 선발 라인업에 복귀시켜 초반부터 화력전을 펼칠 가능성이 높다.

Advertisement

1차전에서 아껴둔 원태인 카드는 2차전 팽팽한 승부처에서 실제로 가동될 수 있다. 박 감독은 "2차전 역시 반드시 잡아야 하는 상황이 오면 원태인이 등판할 수 있다"고 밝혔다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

2차전을 잡아야 3~4차전이 의미를 갖는 만큼, 경기 후반 에이스를 기습 투입하는 승부수가 나올 수 있다.

1차전 패배 속에서도 호투를 펼친 2년 차 좌완 배찬승과 날카로운 타격감을 과시한 김영웅이 2차전 승부처에서 중요한 역할을 맡을 공산이 크다.

"2차전에 임하는 자세와 모습은 반드시 달라져야 한다"고 강조한 박진만 감독. 과연 1차전에서 쓰지 못했던 강력한 카드들을 2차전에서 모두 쏟아부으며 반격에 성공할 수 있을까. 시리즈 명운이 걸렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com