3할 100타점 타자를 써보지도 못하고 진 충격...도대체 이 딜레마, 어떻게 해결해야 최선인가 [PO 현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 아, 최형우를 도대체 어떻게 써야한단 말인가.

삼성 라이온즈 박진만 감독의 머리가 터질 수 있을 것 같다. 리그 최고 타자 중 한 명인 최형우를 써보지도 못하고 졌으니 말이다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에서 1대5로 완패했다. 상대 선발 네일의 헤드샷 이슈가 있었음에도, 팀 2안타 빈공에 시달리며 힘없이 졌다. 헤드샷만 아니었다면 1점도 내지 못했을 확률이 높은 경기 흐름이었다.

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삼성의 이번 가을야구 딜레마는 구자욱과 최형우의 공존이다. 구자욱이 햄스트링을 다쳤다. 극적으로 엔트리에는 들어왔다. 하지만 수비가 안 된다. 지명타자로만 출전이 가능하다. 그렇게 되니 기존 지명타자 최형우 뛸 자리가 없어졌다. 삼성과 박진만 감독은 두 사람 중 구자욱을 선택했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회말 구자욱이 이의리에 스탠딩 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

최형우를 좌익수로 넣는 방안도 고민했다. 하지만 최형우가 수비에 극도의 부담감을 표출했다. 결국 경기 중후반 가장 중요한 찬스에서 대타로 나가는 게 최선인데, 이날 팀 2안타니 최형우가 나올 기회조차 없었다. 박 감독은 1차전 후 "최형우를 무작정 쓸 수가 없었다. 주자가 모여야 쓰는 데, 그걸 써보지 못한 게 아쉽다. 찬스 자체가 없었다"고 설명했다.

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2차전까지 지면 사실상 분위기가 KIA로 넘어간다. 어떻게든 2차전 타격 반등이 있어야 한다. 박 감독도 "2차전까지 넘겨주면 어려줘진다. 어떻게든 준비를 해야 한다"고 강조했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

박 감독은 그러면서 "여러가지 생각을 해보겠다. 선수 기용이나 타순 등을 말이다"라고 했다. 결국 최형우 활용에 대한 고민을 하겠다는 뉘앙스다.

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정말 좌익수 수비는 반포기를 하고 최형우를 좌익수로 넣을지, 아니면 몸상태가 완벽하지 않은 가운데 1차전 부진했던 구자욱 대신 최형우를 넣을지 등 결단을 내려야 한다. 박 감독은 이날 구자욱에 대해 "구자욱 뿐 아니라 타자들 모두가 대처가 안됐다. 네일의 공이 좋았다. 나도 그렇고, 선수들도 내일 경기에 임하는 모습이 달라져야 한다"고 목소리를 높였다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com