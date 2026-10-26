'홈런인가' 대형 타구 감상…'슈퍼스타'가 '월드스타' 될 뻔 했다고? '질주 본능'에도 3루타 계획에 없었다

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회초 김도영이 중견수 방면 큼지막한 타구를 날린뒤 타구를 바라보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회초 김도영이 중견수 방면 큼지막한 타구를 날린뒤 타구를 바라보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "홈런인 줄 알았습니다."

김도영(23·KIA 타이거즈)은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 3번타자 겸 3루수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1도루 2득점을 기록했다.

김도영이 밥상을 차리고, 4번타자 카스트로가 해결하며 승리를 이끌었다.

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1회초 2사에서 타석에 선 김도영은 삼성 선발투수 크리스 페덱과 7구의 승부 끝에 볼넷을 얻어냈다. 김도영은 곧바로 2루 도루에 성공했고, 카스트로의 적시타로 홈을 밟았다. 이 과정에서 삼성의 수비 실책이 겹쳤고, 카스트로는 3루에 안착했다. 나성범의 적시타까지 터지면서 KIA는 2-0으로 리드를 잡았다.

3회초에는 2사 후 안타를 치고 나갔다. 이어 카스트로가 페덱의 커터를 공략해 우측 담장을 그대로 넘겼다.

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5회초에는 안타를 치지 못했지만, 집중력 있는 승부를 펼쳤다. 페덱과 13구까지 가는 승부가 나왔다. 우익수 뜬공에 그쳤지만, 역대 포스트시즌 한타자 최다 승부 타이 기록을 세웠다.

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8회초 선두타자로 나온 김도영은 삼성 이승민과 승부를 했다. 1B2S에서 4구째 직구가 S존 가운데로 들어왔다. 김도영은 이를 그대로 받아쳤고, 타구는 가운데 담장으로 그대로 향했다. 김도영은 홈런을 직감한 듯 타구를 바라봤다. 그러나 마지막 순간 더 뻗어가지 못하고 담장에 맞고 떨어졌다. 전력질주를 하지 않았던 김도영은 2루에 안착하는 것으로 만족해야만 했다. 이후 후속타가 이어지지 않으면서 득점에는 실패했다.

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과거 전준우(롯데)가 대형 타구에 섣불리 홈런 세리머니를 하면서 메이저리그 공식 홈페이지 소개되기도 했다. 전준우에게는 '월드스타'라는 별명이 붙었다.

다소 민망할 수 있었던 장면. 김도영은 8회말 선두타자 김영웅의 타구가 3루 파울지역으로 향하자 끝까지 따라가 아웃을 만들어냈다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회말 김도영이 김영웅의 파울플라이를 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

김도영의 활약 속에 KIA는 5대1로 1차전을 승리하며 77.1%의 한국시리즈 진출 확률을 잡아냈다.

경기를 마친 뒤 김도영은 "첫 경기를 이겨서 기분이 좋다. 시작이 좋아 느낌이 좋다"고 소감을 밝혔다.

페덱과의 13구 승부에 대해서는 "원래는 적극적으로 타격을 하려고 했는데 초반에 투구수가 많아져서 빨리 내려야겠다는 생각을 했다. 그래서 2S 이후에도 끈질기게 하려고 했다"고 말했다.

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8회초 2루타 상황에 대해서는 "홈런인 줄 알았다"라며 "깊숙한 쪽으로 넘어가다보니 안 넘어가더라. 그래도 2루까지 가서 괜찮다"고 이야기했다.

초반 전력 질주를 하지 않은 이유는 또 있었다. 이범호 KIA 감독은 "조금 흥분해있는 거 같아 신경이 쓰였다. 도루도 하고 전력 질주도 했다. 그래서 3루타가 될 상황이 나오면 무리하지 말고 2루까지만 가라고 했다"고 밝혔다. 김도영은 "점수 차가 조금 벌어진 만큼, 조심히 주루 플레이를 하라고 하셨다. 굳이 3루까지 가는 플레이는 안하려고 했다"고 말했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회초 무사 2루 2루주자 김도영이 카스트로의 외야 플라이에 3루로 진루하며 슬라이딩을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이날 이 감독은 마음을 졸일 수밖에 없었다. 김도영은 지난해 세 차례 햄스트링 부상으로 고생했다. 주루에 있어 주의를 줄 수밖에 없었다. 그러나 1회 도루에 과감한 홈 쇄도까지 '질주 본능'을 뽐냈다. 또한 2루타로 끝나긴 했지만, 8회에는 나성범의 우익수 뜬공 때 태그업 플레이도 확실하게 했다.

김도영은 "포스트시즌에 들어오기 전부터 견제가 들어올테니 홈런이 쉽지 않을 것이라고 생각했다. 그래서 몸 상태를 꾸준하게 파악했고, 괜찮은 것 같아서 뛰었다"고 했다.

8회초 2루에서 3루로 간 플레이에 대해서는 "의미가 없긴 하지만 열정적인 마음을 보여주고 싶었다"고 이야기했다.

공수주 모두 만점 활약. 김도영은 8회말 호수비에 대해서는 "수비에서 집중력이 좋았던 것 같다. 타격은 타격대로, 수비는 수비대로 집중력을 보여 좋은 결과가 나왔다"고 이야기했다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com