39홈런-타격 3관왕, 모두 군침 흘리는데 "데려오지마!"라니…美매체 냉정한 시선, 대체 왜?

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅을 준비 중인 사토 데루아키(한신 타이거스)를 데려오지 말아야 한다는 의견이 제시돼 관심이 쏠린다.

양키스 소식을 전하는 양키스고야드는 26일(한국시각) '무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 양키스의 사토 영입 가능성을 없앴을 수도 있으며, 이것은 좋은 일'이라고 전했다. 양키스는 현재 LA 다저스, 시카고 컵스 등과 함께 사토를 노리는 팀 중 하나로 꼽히고 있다.

사토는 올 시즌 일본 프로야구(NPB) 최고의 타자로 군림했다. 143경기에 출전해 타율 0.306(539타수 165안타), 39홈런, 106타점을 기록했다. 출루율 0.383, 장타율 0.609, OPS(출루율+장타율) 0.991의 뛰어난 성적을 남겼다. 타율과 홈런, 타점 부문에서 모두 센트럴리그 1위에 오르며 타격 3관왕을 차지했다. 앞서 미국 현지에서는 지난 시즌 포스팅으로 메이저리그에 진출한 무라카미(2년 3400만달러), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스, 4년 6000만달러)보다 높은 1억달러 이상 계약을 전망한 바 있다.

Advertisement

양키스는 유력 행선지로 거론됐다. 왼손 거포인 그가 우측 담장이 짧은 양키스타디움에서 장타력을 잘 활용할 수 있을 것이란 기대감 때문이다. 주 포지션인 3루수 외에도 우익수로 활용 가능하다는 점도 높은 평가를 받았다.

스포츠조선DB

하지만 양키스고야드의 시선은 달랐다. 매체는 '삼진이 눈에 띈다. 무라카미는 2024년 삼진 180개를 기록했다. 사토는 올해 164개로 조금 나은 정도였다'고 지적했다. 무라카미는 올 시즌 메이저리그에 데뷔해 127경기에서 타율 0.207(454타수 94안타), 35홈런, 77타점을 기록했다. 출루율 0.347, 장타율 0.478, OPS 0.825를 올리며 장타력을 입증했다. 반면 삼진은 196개에 달했다. 사토도 빅리그에서 무라카미와 같은 삼진 문제를 겪게 될 가능성이 높다고 본 것이다.

Advertisement

수비도 지적했다. 양키스고야드는 일부 스카우트의 부정적인 평가를 언급하면서 '사토의 수비가 일부 스카우트들이 우려하는 만큼 나쁘다면 결국 메이저리그에서는 1루수나 지명타자로 뛰어야 할 것'이라고 전망했다. 이어 '다른 구단에는 괜찮을 수 있다. 하지만 양키스에는 이미 벤 라이스와 루이스 가르시아 주니어라는 왼손 거포 1루수 두 명이 있다. 사토까지 영입하는 것은 전력 중복이 될 수 있다'고 설명했다.

Advertisement

AP연합뉴스

실제로 양키스는 올 시즌 라이스를 주축 타자로 활용했고, 지난 8월 워싱턴 내셔널스에서 가르시아를 트레이드로 영입했다. 두 선수 모두 1루수와 지명타자로 기용할 수 있다. 사토가 3루수로 자리 잡지 못한다면 이들과 포지션이 겹칠 수밖에 없다. 막대한 금액을 들여 또 다른 왼손 거포를 데려올 필요가 있느냐는 물음표가 떠오를 수 있다. 양키스고야드는 '사토의 영입 경쟁이 과열될수록 양키스가 철수할 가능성은 커진다'며 '구단의 현재 상황을 고려하면 다른 선수에게 눈을 돌리는 것이 현명한 결정'이라고 주장했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com