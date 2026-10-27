'김병현 전설' 만든 특급 단장, 휴스턴행 임박…두 팀에 유일무이 WS 우승 안긴 능력 보여줄까

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[스포츠조선 박상경 기자] 조 에스파다 감독과 결별한 휴스턴 애스트로스가 공석 중인 단장 문제부터 해결할 조짐이다.

USA투데이는 26일(한국시각) 복수 소식통을 인용해 '마이크 리조 전 워싱턴 내셔널스 단장이 휴스턴에서 면접을 볼 예정'이라고 전했다. 리조는 지난해 워싱턴 단장직에서 물러난 뒤 야인 생활을 하고 있었다.

리조는 우승 청부사 역할을 했다. 시카고 화이트삭스, 보스턴 레드삭스 스카우트를 거친 그는 1998년 신생팀 애리조나 다이아몬드백스 스카우트로 자리를 옮겼다. 당시 1998 방콕아시안게임에서 괴력투를 펼친 김병현의 가능성을 눈여겨 본 인물 중 한 명이기도 하다. 김병현은 아시안게임을 마친 뒤 계약금 225만달러를 받고 애리조나에 입단, 특급 마무리로 자리 잡았다. 이 계약금 규모는 한국인 아마추어 중 메이저리그에 직행한 선수를 통틀어 최대 규모로, 지금까지 깨지지 않고 있다. 리조는 2000년부터 스카우팅 디렉터로 승진했고, 애리조나는 창단 4시즌 만인 2001년 월드시리즈 우승을 거머쥐었다.

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AP연합뉴스

2007년 워싱턴으로 이적한 리조는 부단장을 거쳐 단장으로 승진했고, 2019년 팀의 창단 첫 월드시리즈 우승에 일조했다. 그가 단장을 맡던 시절 워싱턴은 신인 드래프트에서 브라이스 하퍼, 스티븐 스트라스버그를 1순위 지명했고, 후안 소토를 샌디에이고 파드리스로 보내는 6인 트레이드를 성사시키기도 했다.

USA투데이는 '훌륭한 스카우팅 능력으로 찬사를 받는 리조는 워싱턴 재직 시절 거의 혼자의 힘으로 조롱거리였던 팀을 월드시리즈 정상으로 이끌었다'고 평했다. 이어 '리조는 지난 8월 데이나 브라운 전 단장이 휴스턴에서 해고된 이후 자리를 맡고 싶다는 열망을 드러내왔다'며 '그는 애슬레틱스 차기 감독 후보로도 거론됐으나, 인터뷰 전 휴스턴에 가고 싶다는 의사를 밝히며 후보에서 사퇴했다'고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com