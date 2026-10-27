'구단 결국 공식 사과' 우승팀의 헛소리, 80억 벌고 신났나 "일부러 2경기 진거야"

우승 확정 후 기뻐하는 웨이취안 선수들. 사진=CPBL 중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]챔피언 자리에 오른 구단의 말 실수로 결국 공식 사과까지 했다.

대만프로야구(CPBL) 웨이취안 드래곤즈가 타이완시리즈 우승을 차지했다. 웨이취안은 26일 열린 중신 브라더스와의 타이완시리즈 6차전에서 6대0으로 완승을 거뒀다. 시리즈 전적 4승2패를 기록한 웨이취안은 구단 통산 6번째 왕좌에 올랐다.

하지만 우승에 너무 취했을까. 부단장의 말실수가 도마 위에 올랐다. 'NOW뉴스' 등 대만 매체 보도에 따르면, 웨이취안의 웨잉자오 부단장은 경기가 끝난 후 축하 샴페인을 뿌리며 연설을 하던 중 '과한 농담'을 했다.

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부단장은 "중신에게 조금의 기회와 조금의 희망을 줬어야 했다. 감독님의 치밀한 기획에 감사드린다"며 웃었다. 웨이취안은 이번 타이완시리즈에서 1,2,3차전을 전부 이겨 3연승을 하고도 4,5차전을 지면서 궁지에 몰렸었다. 7전4선승제로 치러지는 타이완시리즈에서 1승만 남겨둔 상황에서 2연패를 하고, 다시 6차전에서 이기면서 가까스로 우승을 차지했는데 이를 '농담' 소재로 삼은 것이다.

특히 부단장은 2패를 구단 수익으로 연결시켰다. 경기가 열린 타이베이아레나는 경기당 약 4만명에 가까운 관중들이 입장했다.

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대만의 경우, 타이완시리즈 입장 수익을 홈 구장이 갖게 된다. 웨이취안은 이번 타이완시리즈가 6차전까지 길어지면서 4번의 홈 경기를 치렀는데, 한 경기당 입장권 수익이 약 5000만 대만달러에 달했다는 후문이다. 이번 타이완시리즈에서 웨이취안이 벌어들인 입장권 수익만 2억 대만달러(약 81억원) 수준인데, 2경기 패배에도 해당 경기에서 1억 대만달러(약 40억원)를 추가로 벌었기에 오히려 손해가 아닌 이익이 됐다. 이를 농담으로 승화시킨 게 오히려 상대를 자극한 꼴이 됐다.

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부단장의 발언에 온라인 커뮤니티가 난리가 나자, 웨이취안 구단이 곧장 홍보팀을 통해 사과문을 발표했다. 웨이취안 구단은 "모든 경기는 코칭스태프와 선수들이 전력을 다해 노력한 결과다. 우승을 확정지은 기쁨과 환희의 분위기 속에서 비교적 가볍고 유머러스한 방식으로 표현한건데, 해당 발언은 부적절했으며 선을 넘지 못했다"며 고개를 숙였다. 이어 "우승 타이틀은 쉽게 얻은 것이 아니며, 모든 노력은 존중받아야 한다. 또 중신이 보여준 투혼에도 매우 감사드린다"며 사과했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com