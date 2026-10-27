157㎞ vs 155㎞ '운명의 2차전' 리그 최고 광속구 맞대결, '국대 좌완' 고민 덜수 있을까

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 6회말 KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]지옥에서라도 데려온다는 좌완 파이어볼러.

플레이오프에서 맞붙은 양 팀에 리그 대표 '지옥 투수'가 있다. KIA 이의리(24)와 삼성 배찬승(20)이다.

두 투수가 뿌리는 최고 구속 157㎞와 155㎞의 불 같은 강속구가 미트에 닿는 굉음이 라팍에 울려퍼졌다.

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플레이오프라는 중압감 넘치는 가을 무대. 두 팀이 자랑하는 좌완 파이어볼러 두 투수가 상대타선을 힘으로 찍어 누르며 이번 시리즈 불펜의 핵심 카드로 떠올랐다.

희비가 엇갈리는 치열한 단기전 승부 속에서도, 리그를 대표하는 두 좌완 파이어볼러의 쾌투는 시리즈 결과를 떠나 한국야구 대표팀 전체에 참으로 반가운 소식이었다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

'155km 쾌투' 배찬승, KIA 타선 상승세 잠재운 삼성의 미래

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삼성 라이온즈의 2년차 좌완 배찬승은 4회 2사 후 선발 크리스 페덱의 뒤를 이어 1⅓이닝 동안 28개의 공을 던지며 1안타 1탈삼진 무실점으로 KIA 타선을 봉쇄했다.

최고 구속 155㎞의 광속구와 타자 몸 앞에서 예리하게 꺾이는 슬라이더 조합은 KIA 타선을 무력화하기에 충분했다.

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경기 후 삼성 박진만 감독은 "불펜 투수들이 다 잘 던져줬지만, 특히 배찬승이 컨디션이 매우 좋다는 점을 보여줬다"며 어린 투수답지 않은 담대함과 구위에 만족감을 드러냈다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회말 구자욱이 이의리에 스탠딩 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

'157km 삼진 쇼' 이의리, "맞아 나가는 게 낫다고 하시길래…"

KIA 불펜 이의리의 강력한 구위도 볼거리였다.

팀의 세 번째 투수로 6회 마운드에 오른 이의리는 1⅓이닝 동안 27구를 던지며 무안타 무실점 3탈삼진을 솎아내는 등 삼성 타선을 압도했다. 이날 이의리가 기록한 최고 구속은 무려 157㎞.

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올 시즌 내내 따라다녔던 제구 불안의 숙제를 비웃기라도 하듯, 존을 찌르는 안정된 제구가 눈부신 호투를 뒷받침 했다.

KIA 이범호 감독은 "오늘 의리를 어떻게 활용하느냐가 굉장히 중요했다. 스트라이크 존에 공이 들어가면 워낙 위력이 있는 투수라 믿고 맡겼는데 정말 잘해줬다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

이의리는 경기 후 "공격적으로 승부하려 했던 게 잘 통했다. 코치님께서 '주자를 쌓는 것보다 차라리 맞아 나가는 게 낫다. 공격적으로 던지라'고 말씀해 주셔서 긴장을 풀고 재미있게 던질 수 있었다"고 1차전 등판을 복기했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 승리한 KIA 이범호 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 박진만 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

시리즈 판도 흔드는 핵심 승부카드, 한국야구 대표팀의 든든한 자산

올 시즌 두 선수는 리그 최고 광속구에도 불구, 나란히 제구 기복이라는 과제를 안고 있었다.

하지만 시즌 막판 반등한 뒤 가을야구서 부쩍 안정된 제구력을 선보이며 자신들의 장점인 광속구 위력을 극대화 하고 있다. 실전용 '빅게임 피처'로 빠르게 진화하는 중.

상대 팀 까다로운 핵심 좌타자들을 상대로 이른 시점에 투입되는 불펜 핵심 승부카드.

이번 시리즈 분수령이 될 플레이오프 2차전 역시 두 선수의 등판 타이밍과 구위가 명암을 가를 핵심 변수가 될 전망이다.

1차전 희비가 엇갈렸지만, 가을 밤 라팍을 뒤흔든 157㎞와 155㎞ 광속구는 푸른색과 붉은색으로 관중석을 물들인 양 팀 팬들에게 선물 같은 볼거리였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com