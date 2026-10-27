이제는 외야수까지 수비 시프트 제한, AFL서 시험 중인 MLB "2루타-3루타 많이 나와야"

밀워키 브루어스 중견수 개럿 미첼이 지난 24일(한국시각) 월드시리즈 1차전서 4회초 플라이를 수비하고 있다. UPI연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그(MLB)가 또 한 번의 혁신적인 변화를 도입하려고 한다. 이번에는 외야수의 수비 위치를 제한하는 규칙을 시험 중이다. 이른바 수비 시프트 금지다. 시험 무대는 애리조나 가을리그(AFL)이고, 목적은 장타력 강화다.

ESPN은 27일(이하 한국시각) 'AFL은 오랫동안 차세대 메이저리그 선수들을 위한 시험 무대 역할을 해왔으며, 최근에는 규칙 변경 가능성을 실험하는 장으로 활용되고 있다'며 '올해 MLB가 새롭게 시도하는 실험은 모든 타석에서 외야수들의 수비 위치를 제한하는 것'이라고 보도했다.

MLB는 내야수들의 극단적인 시프트를 금지하는 규칙을 지난 2023년 도입했다. 당시에도 안타가 좀처럼 나오지 않는다면 타자들의 불만이 높아지고, 전체적인 득점력이 떨어지자 이같은 수비 시프트 금지 규칙을 마련했다. 2루수와 유격수는 홈플레이트와 2루를 지나는 선, 즉 중앙선을 넘어서는 안되고 내야와 외야의 경계선도 이탈해서는 안된다.

Advertisement

클리블랜드 중견수 피티 할핀(오른쪽)과 좌익수 스티븐 콴. UPI연합뉴스

그렇다면 외야수의 수비 시프트 금지의 목적은 무엇일까. 마찬가지다.

ESPN은 '이는 타자 개인의 성향에 맞춰 수비 위치를 조정하는 것을 금지하고, 외야수들이 기본적인 위치를 지키도록 함으로써 다소 침체된 공격력을 활성화하기 위함이다. 이론적으로는 2루타와 3루타가 더 많이 나올 것'이라며 '이번 외야 수비 위치 실험은 MLB 경기장과 유사한 기술 환경을 갖춘 솔트리버필즈에서 열리는 경기에 한해서만 진행된다'고 전했다.

Advertisement

ESPN에 따르면 이 제도는 외야수들이 경기장 내 작은 영상 화면을 확인하는 방식으로 작동한다. 화면에는 해상 선수의 현재 위치가 표시되는데, 수비 위치가 금지 구역에 포함되면 'X'가, 수비 허용 구역에 있으면 'O'가 나타난다.

Advertisement

샌프란시스코 외야수 이정후. Imagn Images연합뉴스

새 규정에 따라 경기를 하고 있는 미네소타 트윈스 유망주 외야수 카일 드바지는 "가장 어려운 점은 수비진 사이로 빠지는 타구를 막아 2루타를 차단하는 것인데, 오히려 3루타까지 허용하는 상황이 나오고 있다"면서 "애초 그들이 우리에게 요구했던 게 바로 이것이었다. 그러니 의도대로 작동하고 있는 셈"이라고 설명했다.

Advertisement

즉 좌중간, 우중간으로 향하는 타구를 막아내기가 어려워졌다는 얘기다. 외야수의 전후좌우 이동을 제한하면 당연히 2루타와 3루타가 늘어날 수밖에 없는 것이다.

ESPN은 '솔트리버필즈에서 외야수들은 평소보다 훨씬 앞선 위치에서 수비를 해야 한다. 이는 외야수들이 플라이볼 처리에 평소보다 훨씬 더 자주 뒤로 물러나야 한다는 걸 의미한다. 하지만 그 덕분에 빗맞은 뜬공 안타는 거의 나오지 않는다'고 했다.

Advertisement

실체 최근 경기에서 스코츠데일이 솔트리버를 15대8로 이겼는데, 3루타가 5개가 나와 AFL 한 경기 최다 기록을 세웠다.

테드 톰 솔트리버 감독은 "선수들에게 이런 상황을 받아들이라고 했다. 우리 구장에서만 일어나는 일이니, 그냥 받아들이고 경기에 집중하자고 했다. 이전에 본 적 없는 일들이 벌어질 것이다. 괜찮다. 우리는 그냥 뛰면 된다"고 밝혔다. 불만 섞인 평가다.

MLB는 최근 수년간 경기 시간을 줄이고 공격력을 늘리는 시도를 이어왔다. 공격력이 살아나면 경기 시간은 늘어나게 돼 있으니, 상반된 성격의 규칙을 병행해 만들어왔다는 얘기다.

Advertisement

노재형 기자 jhno@sportschosun.com