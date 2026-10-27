"금발보다 브릿지가 낫잖아" 야구 얘기는 DM으로…日 괴짜 감독, 리빌딩 완성+3연속 PO 진출 비결 이거였나

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[스포츠조선 박상경 기자] 선수와 만나면 야구보다 머리 모양을 이야기한다. 정작 중요한 기술 지도는 SNS DM으로 전달한다. 독특한 언행으로 유명한 일본 프로야구(NPB) 니혼햄 파이터즈의 신조 쓰요시 감독이 선수들을 지도하는 방식이다.

'고질라' 마쓰이 히데키의 요미우리 자이언츠 감독 취임이 일본 내에서 연일 화제가 되고 있다. NPB, 메이저리그에서 뛰어난 활약을 펼친 레전드의 귀환이지만, 코치 경험 없이 감독으로 직행한다는 점에서 기대와 우려가 교차하고 있다. 현역 은퇴 후 15년 간 야구계를 떠났다가 2022년 니혼햄 지휘봉을 잡고 5년차 시즌을 마무리한 신조 감독이 비교 대상으로 떠오르고 있다.

일본 니혼TV는 27일 니혼햄 시절 구리야마 히데키 감독(현 니혼햄 아구 운영 사장)과 신조 감독에게 모두 지도를 받았던 마쓰모토 고(요미우리)의 인터뷰를 전했다. 마쓰모토는 "구리야마 감독님은 무슨 일이 있으면 반드시 감독실로 불러서 '이런 과제를 극복해야 한다'고 직접 가르쳐주셨다. 신조 감독님과 직접 이야기할 때는 대부분 일상적인 대화였다. 내가 머리를 금발로 염색했을 때도 '그 머리, 금발보다는 브릿지를 넣는 게 낫겠는데?'라고 하셨다"고 웃었다. 이어 "정말 중요한 이야기는 DM으로 하셨다. 영상과 함께 '이 영상을 보고 이런 동작을 할 수 있도록 연습해 봐'라고 보내셨다. 꽤 진지한 이야기를 DM으로 나눴다"고 설명했다.

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신조 감독은 취임 직후 파격적 행보로 찬사와 비난을 동시에 받았다. 감독 대신 '빅 보스'라는 호칭을 붙였고 등록명도 똑같이 달았다. 연습, 시범경기에서는 선수, 팬에게 라인업 공모를 받아 운영하기도. 노쇠화 됐다는 평가를 받는 라인업을 젊은 선수 위주로 재편하고, 몸 관리 및 구체적인 훈련을 지시하기도 했으나 니혼햄이 2년 연속 퍼시픽리그 꼴찌에 머물자 조기 경질 가능성이 대두되기도 했다. 하지만 신조 감독은 2024년 리그 2위로 취임 3년차 시즌에 포스트시즌행을 일궜고, 지난해와 올해도 포스트시즌에 진출하면서 니혼햄의 리빌딩을 완성시켰다는 평가를 받고 있다. 니혼햄은 지난 9월 말 신조 감독과 1년 재계약을 발표했다.

NPB에서 코치 경험 없이 감독을 맡았던 건 신조 뿐만이 아니다. 요미우리의 '성골 프랜차이즈' 다카하시 요시노부가 대표적. 2015년 은퇴한 다카하시는 이듬해 하라 다쓰노리 감독에 이어 요미우리 지휘봉을 잡았다. 하지만 2018년까지 3시즌을 지도한 뒤 물러났다. 마쓰이 감독을 보좌하는 수석코치로 요미우리에 돌아오게 된 다카하시는 "나는 은퇴하고 바로 감독이 됐기 때문에 선수의 입장에서 바라본 감독만 알고 있었다. 처음에는 무엇을 해야 할지 몰랐고, 그럴 때 선배 코치들과 수석코치가 여러 가지를 가르쳐줬다"고 말했다.

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마쓰이 감독은 오는 30일 요미우리 마무리캠프부터 선수단을 지휘한다. 코치 경험 없이 감독이 된 그가 과연 어떻게 소통하며 선수단을 이끌지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com