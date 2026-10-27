MLB 샐러리 캡 도입 논리 깨지나? 4대 프로스포츠 우승팀 숫자 들여다 보니

뉴욕 메츠 후안 소토는 북미 프로스포츠 역사상 최고액 계약 기록을 갖고 있다. 그는 2024년 12월 15년 7억6500만달러에 FA 계약을 했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그(MLB) 구단주들이 샐러리 캡(Salary Cap)을 도입하려는 이유는 간단하다. 구단의 비용을 줄자는 것이다. 비용이 수입을 넘어 지속적으로 적자가 발생하면 구단이 안정적으로 존립할 수 없다. 지극히 당연한 이야기다.

MLB는 1993년 시즌이 끝난 뒤 새 노사단체협약(CBA) 협상에 샐러리 캡을 끌고 나왔다. 당시 구단주들은 재정 시스템이 지속 불가능하고, 스몰마켓 팀들은 자금력이 풍부한 구단들과 경쟁하기 어렵다고 주장했다. 1994년 8월부터 이듬해 4월까지 노조파업이 이어졌다.

지난 5월 새 CBA 협상을 시작한 구단주들과 선수노조 사이에 샐러리 캡이 다시 뜨거운 이슈로 부상했다.

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MLB는 이미 지난 5월 샐러리 캡 내용을 선수노조에 전달했다. 사치세 부과 기준 페이롤을 하한선 1억7120만달러, 상한선 2억4530만달러로 묶자고 했다. 올해 각 구단 페이롤을 보면 LA 다저스, 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 토론토 블루제이스, 필라델피아 필리스, 보스턴 레드삭스, 샌디에이고 파드리스, 애틀랜타 브레이브스 등 8개 구단이 상한선을 넘어섰다.

롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너가 지난 24일(한국시각) 월드시리즈 1차전을 앞두고 현지 매체들과 인터뷰를 하고 있다. EPA연합뉴스

롭 맨프레드 커미셔너는 지난 24일(한국시각) ESPN에 "지난 20년간의 결과를 종합해 보면, 시장 규모와 연봉 지출 규모는 포스트시즌 진출 확률, 특히 포스트시즌에서 더 높은 단계까지 진출할 가능성과 매우 강력한 상관관계를 보인다"고 했다. 즉 포스트시즌이 돈을 많이 쓰는 일부 팀들의 잔치가 돼서는 안 된다는 뜻이다.

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버드 셀릭 전 커미셔너도 최근 미국 매체 프런트 오피스 스포츠(FOS)와의 인터뷰에서 "분명 조정이 필요하다. 구단주들이 제안하는 변화는 합리적일 뿐만 아니라 필수적인 것"이라고 강조했다. 시카고 화이트삭스 맷 이시비아 구단주는 "샐러리 캡은 메이저리그 경제 측면에 합리적인 제도임이 증명되고 있다"고 주장했다.

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브루스 마이어 선수노조위워장대행. AP연합뉴스

과연 그럴까.

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MLB는 4대 북미 프로스포츠 중 샐러리 캡을 시행하지 않는 유일한 리그다. 구단주들의 주장대로라면 '경쟁 균형(Competitive Balance)'이 가장 잘 이뤄지지 않는 리그는 MLB라야 한다.

1990년 이후 각 리그 우승팀 숫자를 보면 그렇지 않다. 지난 36년 동안 NBA는 파이널에서 15팀, NFL은 슈퍼볼에서 16팀, NHL은 스탠리컵에서 18팀이 각각 우승컵을 들어올렸다. MLB는 무려 19개팀이 월드시리즈 우승을 차지했다.

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샐러리 캡이 없는 MLB의 현실이 구단주들이 내세우는 '경쟁 균형' 논리와 맞지 않는다.

올해 포스트시즌에 오른 12팀 중 8팀이 페이롤 '톱10'에 포함됐다. 반면 월드시리즈는 스몰마켓을 대표하는 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 벌이고 있다. 샐러리 캡이 경쟁을 좀더 공정하고 균형있게 이뤄지도록 한다는 보장이 없다.

올해 월드시리즈에 진출한 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스는 스몰마켓 구단들이다. Imagn Images연합뉴스

선수노조는 어떤 형태의 샐러리 캡도 반대하고 있다. 샐러리 캡이 구단주들이 주장하는 '경쟁 균형'을 이끄는 해법이라고 단정할 수는 없다는 입장이다.

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브루스 마이어 선수노조위원장대행은 지난 24일(한국시각) ESPN에 "샐러리 캡은 경쟁과는 정반대의 개녑"이라며 "샐러리 캡은 팀들에게 '너무 치열하게 경쟁해서는 안 된다'는 신호를 준다. 이번 포스트시즌 결과는 샐러리 캡이 필요하다는 구단주들의 주장을 더욱 설득력 없게 만든다. 다시 말하지만 그건 구단주들이 샐러리 캡을 원하는 진짜 이유가 되지 못한다"고 강조했다.

이어 마이어는 "사실 수익 형태로 더 많은 돈을 벌고 프랜차이즈 가치를 높이려는 구단들의 욕구와 관련된 것이지, 나머지는 모두 가식일 뿐"이라며 "그들이 내세우는 명분들은 실제론 그들이 샐러리 캡을 도입하려는 진짜 이유가 아니다"고 지적했다.

샐러리 캡 의도가 구단의 가치 상승이지, 균형적인 경쟁을 위한 게 아니라는 뜻이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com