[공식발표] 왕옌청만 있냐, 우리 타카다도 너무 잘했다...두산, 아쿼 3억 재계약 확정

사진제공=두산 베어스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] "두산에서 뛰고 싶은 꿈을 이뤄 기쁘다."

두산 베어스가 아시아쿼터 좌완 타카다와 재계약했다. 조건은 총액 22만달러(약 3억원)다.

두산은 27일 타카다와 재계약을 완료했다고 발표했다. 후반기 필승조 역할을 해주며 재계약 전망을 밝혔는데, 두산도 모험 없이 안정을 선택했다.

Advertisement

타카다는 두산의 첫 아시아쿼터 타무라가 부진으로 퇴출된 후 대체로 온 아시아쿼터 선수다. 처음에는 선발로 뛸 계획이었고, 기회를 받았지만 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

하지만 불펜 전환이 신의 한 수 였다. 두산의 부족한 좌완 필승조 자리를 완벽하게 해결해주며 김원형 감독의 믿음을 샀다. 39경기 등판, 3승1패8홀드 평균자책점 3.21을 기록했다. 후반기 불펜 투수 이닝 1위(40이닝) 평균자책점 2위(1.58)를 기록했다. 왕옌청(한화) 스기모토(KT)와 함께 대표적인 아시아쿼터 성공 사례로 분류됐다. 왕옌청은 일찌감치 한화와 재계약했다. 한국시리즈 출전을 앞두고 있는 스기모토는 일본프로야구 소프트뱅크 호크스 육성 드래프트 지명을 받았다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

Advertisement

타카다는 "2027년에도 두산에서 뛰고 싶었는데 그 꿈을 이룰 수 있어 기쁘다. 합류 초반 결과가 안 좋았음에도 믿음을 보여주신 덕분에 팀에 보탬이 된 채 첫 시즌을 잘 마무리한 것 같다"고 밝혔다.

Advertisement

한편 타카다는 이달 말 시작되는 일본 미야자키 마무리캠프에 참가한다. 외국인 선수의 마무리캠프 합류는 이례적이다. 타카다는 "내년에 어떤 역할을 맡을 지는 몰라도 선수로서 선발투수에 도전할 역량은 갖춰야 한다고 생각한다. 마무리캠프에서 몸을 더 강하게 만들어 내년에도 좋은 모습 보여드리겠다"고 다짐했다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com