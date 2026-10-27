'부진에 욕먹어도...' 웸반야마도, 마홈스도 오타니보다 아래. 美 4대 프로스포츠 선수 중 '넘버원'

드래프트킹스 스포츠 SNS 캡쳐

팬듀얼 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이는 최악의 시즌을 보냈다고 해도 될 정도로 투수와 타자 모두 이렇다할 성적을 내지 못했지만 여전히 미국 4대 프로스포츠 최고의 플레이어로 이름을 올렸다.

'드래프트킹스 스포츠'는 야구(MLB), 농구(NBA), 미식축구(NFL), 아이스하키(NHL) 등 미국의 4대 프로스포츠 선수 중 톱10 플레이어를 선정해 발표했는데 1위가 오타니였다.

2위는 NBA 샌안토니오 스퍼스의 센터 빅터 웸반야마, 3위는 NFL 버펄로 빌스의 쿼터백 조시 앨런, 4위는 NHL 애드먼턴 오일러스의 코너 맥데이비드가 뽑혔다. 각 종목의 1위 선수가 1~4위로 선정됐는데 이 중 오타니가 1위가 된 것이다.

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NFL 시애틀 시호크스의 와이드 리시버 잭슨 스미스-은직바가 5위, NBA 오클라호마시티 썬더의 가드 셰이 길저스-알렉산더가 6위, NBA 덴버 너기츠의 센터 니콜라 요키치가 7위, NBA LA 레이커스의 가드 루카 돈치치가 8위에 랭크됐다. 메이저리그 밀워키 브루어스의 에이스 제이콥 미저라우스키가 9위, NFL 디트로이트 라이온스의 러닝백 자미르 깁스가 10위에 올랐다.

'팬듀얼'도 미국 4대 프로스포츠 선수 중 1위로 오타니를 꼽았고, 2위에 NFL 캔자스시티 치프스의 쿼터백 패트릭 마홈스, 3위에 코너 맥데이비드, 4위에 길저스-알렉산더가 올랐다.

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오타니는 올시즌 힘들었다. 힘차게 선발투수와 타자를 겸하는 '이도류'를 시도했으나 시즌 중반 무릎 부상으로 인해 둘 다 제대로 하지 못했다.

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투수로는 14경기서 85⅔이닝을 던져 8승2패 평균자책점 1.79를 기록했고, 타자로는 139경기에 출전해 타율 2할7푼5리(523타수 144안타) 30홈런 81타점을 기록했다. 무릎 부상이 투수와 타자 모두에 악영향을 끼쳤다. 포스트시즌에서도 자존심을 구겼다. 디비전시리즈와 챔피언십 시리즈 8경기에서 타율 1할9푼2리(26타수 5안타)에 홈런 1개에 3타점에 그쳤다. 오타니의 무기력에 다저스도 밀워키 브루어스에 패하며 월드시리즈 진출에 실패했다.

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그의 막바지 부진에 팬들의 실망감이 컸고, 이제는 '이도류'에 대한 그의 욕심을 버릴 때라는 의견이 많아지는 상황. 심지어 LA 지역 매체는 오타니가 이도류를 계속 고집하면 트레이드도 고려해야 한다는 강경한 의견을 보이기도 했다.

그래도 미국에선 그 누구도 하지 못한 '이도류'를 하는 유일한 선수인 오타니가 농구, 미식축구, 아이스하키 등 다른 프로스포츠 선수와 비교해도 최고라고 인정하는 분위기다

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com.