박승규가 안 다쳤다는 전제 하에...KIA 아연실색케 한 헤드샷, 우승 도전을 도울 수도?

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 네일의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 결과론적으로 KIA를 도울 수 있는 헤드샷이었던 것인가.

KIA 타이거즈는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 5대1로 승리했다. 가을야구 파죽의 4연승. 한국시리즈 진출 확률 77.1%를 잡았다. 역대 플레이오프 1차전 승리팀은 35회 중 27회 한국시리즈에 올랐다.

엄청난 위기도 있었다. 사실 1차전 분위기, 너무 좋았다. 1회부터 상대 실책에 2점을 손쉽게 뽑았다. 이후 카스트로, 한준수의 홈런포까지 터지며 5-0으로 앞서나갔다.

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왜 승리를 기대해볼 수 있었느냐면, 선발 네일의 컨디션이 너무 좋았기 때문이다. 1회 선두 김지찬에게 안타를 맞았지만, 곧바로 김성윤을 초구 병살로 돌려세운 게 컸다. 이후 삼성 타자들은 네일의 공을 건드리지도 못하는 수준으로 애를 먹었다.

김지찬 안타 외 삼성 주자를 단 1명도 출루시키지 않고 맞이한 5회말. 4회까지 투구수는 단 46개. 완투 페이스였다. 최소 7회는 가능해 보였다. 점수차도 제법 넉넉하고, 네일이 7회만 던져주면 승리 확률이 높아질 수 있다고 생각하는 순간 초대형 사고가 터졌다. 1사 후 네일이 헤드샷 퇴장을 당한 것이다. 풀카운트 상황서 던진 투심패스트볼이 손에서 완전히 빠졌고, 박승규의 헬멧을 강타한 것이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 퇴장 명령을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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네일이 너무 좋은 페이스였기에, 당연히 KIA 불펜에서는 아무도 몸을 풀지 않고 있었다. 5점 차이라고 하지만, 그 상황에서 삼성이 2~3점만 따라가도 경기 분위기는 완전히 바뀔 수 있었다. 특히 KIA가 다른 포지션에 비해 이번 가을 불펜에 약간의 불안감이 있기에 이 헤드샷은 더 치명적일 수 있었다. 경기를 지켜보는 KIA와 관계된 모든 사람과 이범호 감독을 아연실색케 할 장면이었다.

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하지만 마운드에 올라 급하게 스트레칭을 하는 등 최악의 조건 속 정해영이 1실점으로 이닝을 정리했다. 그리고 삼성이 자랑하는 좌타 라인 상대 이의리가 무실점 피칭을 하며 상대 추격 의지를 완전히 꺾어버렸다. 그렇게 KIA는 추가 실점 없이 경기를 끝냈고, 천금의 승리를 가져갔다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 박승규가 네일의 투구를 머리에 맞고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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일단 정말 다행인 건 박승규가 큰 부상이 아니라는 것이다. 헤드샷은 경기 흐름을 바꾸는 것도 있지만, 공을 맞은 선수가 치명적 부상을 당할 수 있기에 나와서는 안 되는 일이다. 머리, 얼굴에 날아드는 공은 살상 무기가 될 수 있다. 하지만 하늘이 도왔는지, 머리 옆쪽으로 날아든 공은 절묘하게 헬멧만 빗겨 날아가게 했다. 충격이 박승규 머리쪽으로 흡수된 게 아니라, 헬멧으로 인해 분산된 것. 직구가 아닌 투심이라 공의 회전이 큰 사고를 막아준 것으로 보인다. 박승규는 잠시 당황한 모습을 보였지만, 상황을 파악하고 팀에 도움이 되는 헤드샷이라는 걸 안 후 씩씩하게 1루에 나갔다. 경기 후에도 큰 문제가 없음을 확인했다. 삼성은 혹시 모를 상황에 대비해 27일 박승규의 상태를 살피겠다고 했는데, 일단 당장 경기에 뛸 수 없는 그런 상태는 아닌 걸로 보인다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 헤드샷 퇴장을 당해 더그아웃에 들어온 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이렇게 박승규가 다친 게 아니라면, 이 헤드샷이 전화위복으로 KIA에 큰 도움이 될 수 있다는 걸 주목할 필요가 있다. 네일이 57개밖에 던지지 않았다. 안 그래도 시즌 최종전 후 7일, 그리고 LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전을 던지고 8일 쉬고 경기에 나왔다. 휴식 텀이 길어 피로가 누적되지 않았을 확률이 높다.

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그런 가운데 네일이 57개만 던지고 경기를 가져왔다. 이는 다시 말해, 만약 KIA가 4차전 이내에서 플레이오프를 마감하면 네일이 6일을 쉬고 한국시리즈 1차전에 등판할 수 있다는 얘기가 된다. 지친 기색 없이 말이다.

한국시리즈 뿐 아니라, 당장 닥친 플레이오프 3, 4차전에서도 네일 카드를 사용할 여지가 생긴다. 만약 5차전까지 가더라도, 그 때 체력을 많이 쓰지 않은 네일을 다시 한 번 선발로 등판시킬 수 있다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com