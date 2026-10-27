안타-안타-2루타-2루타-안타-2루타, WS서 나온 '6연속 적시타'…밀워키의 압도적 화력 '우승 9부 능선 넘었다'

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[스포츠조선 강우진 기자]밀워키 브루어스가 압도적인 승리를 거두면서 월드시리즈(WS) 우승을 위한 9부 능선을 넘었다.

밀워키는 27일(한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 2026시즌 WS 3차전 원정경기에서 최종스코어 10대1로 압도적인 승리를 거뒀다. 밀워키는 이 경기 승리로 시리즈에서 3승을 가져갔다. 앞으로 1승만 더 거두면 WS 우승을 확정한다.

밀워키는 로버트 개서가 선발 투수로 등판했다. 타선에는 잭슨 추리오(좌익수), 제이크 바우어스(1루수), 크리스티안 옐리치(지명타자), 윌리엄 콘트레라스(포수), 브라이스 투랑(2루수), 개럿 미첼(중견수), 쿠퍼 프랫(유격수), 샐 프릴릭(우익수), 데이비드 해밀턴(3루수)이 선발 출전했다.

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탬파베이는 프레디 페랄타가 선발로 마운드에 올랐다. 타선은 얀디 디아즈(지명타자), 라이언 빌레이드(1루수), 챈들러 심슨(좌익수), 주니어 카미네로(3루수), 벤 윌리엄슨(2루수), 조니 델루카(중견수), 빅토르 메사 주니어(우익수), 닉 포테스(포수), 테일러 월스(유격수)가 구성했다.

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밀워키는 3회부터 타선이 폭발하면서 압도적인 화력을 과시했다. 옐리치와 콘트레라스가 연속 적시타를 때려내면서 2-0으로 앞서 갔다. 5회에는 대량 득점이 나왔다. 2사 1·2루 상황에서 콘트레라스가 3루쪽으로 땅볼성 타구를 때렸다. 탬파베이의 카미네로는 1루로 송구하는 대신 2루를 선택했다. 2루에서 아웃 판정이 내려졌지만, 비디오판독 결과 주자 옐리치의 발이 공보다 빨랐던 것으로 확인됐다. 2사 만루 위기에서 밀워키의 타격쇼가 시작됐다. 투랑, 미첼, 프랫, 프릴릭, 해밀턴, 추리오가 6연속으로 적시타를 터뜨리면서 8점을 뽑아냈다. 밀워키 타선의 완벽한 콘택트 능력을 단번에 보여주는 장면이었다. 카미네로의 판단 미스 한번이 가져온 '나비효과'가 3차전 승부를 결정지은 셈이다.

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이후 9회말 탬파베이가 1점을 만회하긴했지만, 더이상 점수를 내지 못했고 경기는 10대1 밀워키의 승리로 끝이 났다. 밀워키는 대다수의 타자가 골고루 타점을 올리면서 타선에 구멍이 없다는 점을 확실히 보여줬다. 6이닝을 1피안타 무실점으로 막은 선발 개서의 활약도 돋보였다.

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반면 탬파베이의 페랄타는 4⅔이닝 7피안타 5자책 3볼넷으로 최악의 부진을 보였다. 마운드를 물려받은 캠 부저 역시 아웃카운트를 하나도 잡아내지 못한채 4피안타 4자책을 기록했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com