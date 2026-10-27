"준PO 더그아웃서 눈물" 염갈량 아픈 손가락→강정호 "내게 1년만 맡겨달라, 잠실 4번 만들겠다"

사진=유튜브채널 '강정호'

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "준플레이오프에서 4구삼진을 당하고 더그아웃에서 눈물을 쏟는 이재원 선수의 모습을 보는데 정말 가슴이 너무 아팠다. 나도 한때 그런 시절이 있었다."

메이저리그를 호령했던 '킹캉' 강정호(39)가 가을야구 무대에서 눈물을 쏟은 후배 이재원(27·LG 트윈스)을 향해 진심 어린 위로와 함께 파격적인 '1년 전담 지도' 러브콜을 보냈다.

강정호는 26일 자신의 유튜브 채널 '강정호_King Kang'을 통해 '이재원의 눈물을 보고 직접 가르치고 싶단 생각이 든 이유'라는 제목의 영상을 공개했다. 그는 2026시즌 이재원의 세부 데이터를 현미경 분석하는 한편, 타격 메커니즘의 결정적 결함과 이를 극복하기 위한 '1년 마스터플랜'을 전격 공개했다.

Advertisement

강정호가 오랜만에 KBO 선수 정밀 분석에 나선 계기는 지난 KIA와의 준플레이오프 경기 장면 때문이었다. 팀이 벼랑 끝에 몰린 결정적 순간 타석에 들어섰던 이재원은 허무하게 4구삼진으로 물러났고, 더그아웃 구석에 앉아 고개를 파묻은 채 눈물을 쏟아냈다.

사진=유튜브채널 '강정호'

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 이재원, 송찬의가 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

강정호는 "그 장면을 보는데 정말 남일 같지 않았다"라며 "저 역시 젊은 시절 중요한 경기에서 마음처럼 풀리지 않아 자책하고 힘들어했던 기억이 있다. 얼마나 잘하고 싶었으면 큰 경기 더그아웃에서 눈물이 터졌겠나. 이재원은 신체 조건과 잠재력(탤런트)이 차고 넘치는 선수다. 저 선수를 어떻게 하면 진짜 완성형 타자로 만들 수 있을까 밤새 혼자 고민했다"라고 털어놓았다.

Advertisement

강정호는 먼저 2026시즌 이재원의 기록을 정밀 해부했다. 성적표는 60경기 143타석 127타수 31안타(2루타 7개, 9홈런) 27타점 10볼넷 52탈삼진, 타율 2할4푼4리 출루율 0.321 장타율 0.510 OPS 0.834.

Advertisement

순수 장타율(장타율-타율)이 무려 0.268에 달했다. 타율보다 순수 장타율이 더 높은 기현상으로, 배트에 맞으면 언제든 담장을 넘길 수 있는 리그 최정상급 파워를 증명했다. 실제로 이재원의 타구 최고 속도는 시속 180㎞, 188㎞, 최대 191㎞까지 측정됐다.

Advertisement

문제는 콘택트였다. 삼진율이 36.4%에 달한 반면, 볼넷 비율은 7.0%(10볼넷)에 불과했다. 가장 충격적인 데이터는 볼카운트별 격차였다. 이재원은 2S 이전 타율이 4할5푼3리로 리그 최상위권이었지만, 2S 이후 타율은 1할 미만으로 곤두박질쳤다.

사진=유튜브채널 '강정호'

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. LG가 3대6으로 패한 가운데 이재원, 구본혁 등 선수들이 고개 숙이고 있다. 이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

강정호는 "메이저리그 타자들도 2S 이후엔 1할 초반을 치지만 1할이 안 되는 건 심리적 압박감이 극에 달했다는 뜻"이라며 "삼진을 안 먹으려고 스스로 스트라이크 존을 넓혀버리니 떨어지는 변화구에 속수무책으로 방망이가 나간다. 슬라이더 헛스윙률 46%, 체인지업 51%, 포크볼 42%가 이를 증명한다"라고 꼬집었다.

Advertisement

이어 "인플레이 타구 타율(BABIP)이 0.328인 만큼, 공을 맞혀서 그라운드 안으로 보내기만 하면 무조건 안타가 된다. 내년 목표는 삼진율을 25%까지 내리고 볼넷을 10%까지 끌어올리는 것"이라고 진단했다.

강정호는 "이재원은 지금 착지하자마자 무릎으로 바로 돌아버리기 때문에 배트가 돌아 나오는 궤적에서 엄청난 손해를 보고 있다"라며 "허벅지 안쪽으로 힌지를 잡고 스타트를 끊어주면 히팅 포인트가 훨씬 넓어지고 떨어지는 공에도 배트가 끝까지 따라나갈 수 있다. 이것만 고쳐도 타율 2할 4푼 칠 타자가 2할 6~7푼, 나아가 3할 거포로 거듭날 수 있다"라고 확신했다.

사진=유튜브채널 '강정호'

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

단순한 원포인트 레슨에 그치지 않았다. 강정호는 이재원을 위한 '맞춤형 1년 육성 로드맵'을 이미 완성해 두었다고 밝혔다.강정호는 "미국 아카데미에 잠깐 왔다 가는 선수들은 한국으로 돌아가면 사후 관리가 안 되는 한계가 있었다"라며 "이재원 선수가 원하고, 염경엽 감독님과 LG 구단이 전폭적으로 동의해 주신다면 제가 1년 내내 풀(Full)로 밀착 케어해보고 싶다"라는 파격 제안을 던졌e.

Advertisement

이어 "스윙 메커니즘 수정은 물론, 카운트별 의사결정, 스트라이크 존 설정 훈련, 타순과 경기 상황에 따른 멘탈 어프로치, 그리고 피지컬 트레이닝과 컨디셔닝 관리까지 1년 치 플랜을 이미 다 짜놨다. 이재원은 향후 LG의 중심을 잡아야 할 진짜 4번 타자감이다. 좋은 기회가 닿아 꼭 함께 땀 흘려보고 싶다"라고 진심 어린 애정을 전했다.

사진=유튜브채널 '강정호'

고재완 기자 star77@sportschosun.com