"하현승을 놓쳤잖아" 충격 반전 157km 괴물 행선지, 이대로 1R 지명권 날리나?

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 지명된 하현승이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]"하현승을 놓쳤으니, 오다 쇼키라도 영입할 것이다."

현재 일본 야구의 최대 이슈. 요미우리 자이언츠가 지명한 '최대어' 오다가 메이저리그 어느팀으로 가느냐다.

요미우리는 지난 22일 열린 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 1라운드에 요코하마고교 우완 투수 오다를 지명했다. 고교 최대어로 꼽힐만큼 가능성이 큰 파이어볼러다. 3학년에 재학 중인 올해 개인 최고 구속 157km을 뿌렸고, 여름 고시엔에서도 최고 156km에 달하는 강속구로 대단한 잠재력을 선보였다.

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하지만 오다는 지난 15일 기자회견을 열고 자신의 메이저리그 도전 의사를 공식적으로 발표했는데도, 요미우리가 그를 설득해본다는 생각으로 지명했다. 학교에서 드래프트를 지켜보고있던 오다의 얼굴이 생중계 됐는데, 이름이 불리자 당황한 기색이 역력했다. 요미우리의 오다 지명은 그야말로 '모험'이다. 신인을 지명해야 해당 선수와의 독점 교섭권을 갖게 되는데, 일단 오다를 지명한 후 미국이 아닌 요미우리에서 프로 생활을 시작하게끔 설득하겠다는 계산이다.

하지만 오다는 드래프트 직후 일본 TV 뉴스와의 인터뷰에서 "메이저리그에 도전하겠다는 생각은 조금도 흔들리지 않았다"며 생각을 다시 확고히 밝혔다. 만약 요미우리가 오다 설득에 실패하면, 이대로 1라운드 지명권을 날리게 된다.

사진=WBSC홈페이지 캡쳐

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오다의 입단이 유력한 구단으로는 LA 다저스가 꼽혔다. 이미 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키까지 일본인 삼총사가 뛰고있는 팀이고, 오다가 유일하게 팔로우하고 있는 구단이 LA 다저스라는 사실이 밝혀지면서 선수가 다저스에서 뛰고싶은 의지를 드러낸 것이 아니냐는 추측이 가능했다. 여기에 다저스 앤드류 프리드먼 야구 부문 운영 사장도 최근 기자회견에서 "우리는 일본의 재능이 많은 선수들에게 관심을 가지고 있다"며 가능성을 시사했다.

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이런 상황에서 오다 영입전에 뉴욕 양키스가 뛰어들 것이라는 전망까지 나왔다. 일본의 메이저리그 평론가 후쿠시마 료이치는 27일 '베이스볼채널'의 한 라이브 방송에 출연해 "100% 요미우리에 안갈 것이다. 이미 미국에 도전한다고 하지 않았나"라면서 "양키스는 하현승 획득에 실패했다. 18세 이하 국가대표팀에서 일본을 이겼던 투수다. 하현승은 300만달러 이상을 거절하고, KBO리그를 선택했다. 양키스가 하현승에게 내놨던 300만달러를 똑같이 그대로 오다에게 제시할 것"이라고 예상했다.

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그러면서 "투수들은 언제 어떻게 어깨나 팔꿈치 부상을 입을지 모른다. 최종 목표가 메이저리그라면, 우선 가야한다"는 소신도 함께 밝혔다.

양키스가 하현승을 붙잡기 위해 총력전을 펼쳤었지만 끝내 실패한만큼, 그 조건이 오다를 향할 것이라는 예측이다.

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다만 관건은 메이저리그 직장폐쇄다. 12월 2일부터 협상이 불가능한데, 이 특수한 상황을 노리고 요미우리가 오다를 지명한 것이 아니냐는 게 관계자들의 의견이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com