'스페셜 경기가 대세' 이번엔 감독 박민우 VS 감독 이재학이다! NC 'ROY 대전' 개최

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[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 11월 28일 오후 1시 창원 NC파크에서 창단 15주년 기념 스페셜 게임, 2026 엔팍시리즈 'ROY 대전'을 개최한다.

NC는 올 시즌 창단 15주년을 맞아 매월 'WE ARE NC 데이'를 진행하고, 창단 첫 유니폼을 모티브로 한 얼트 유니폼을 선보이는 등 구단의 역사를 되짚어보는 활동을 이어왔다. 이번 스페셜 게임 역시 그 일환으로, 기존 타운홀미팅의 팬 참여와 소통 요소를 경기와 다양한 행사에 접목해 팬들이 함께 즐길 수 있도록 마련했다.

이번 'ROY 대전'에서는 NC를 대표하는 타자 박민우와 투수 이재학이 각각 'TEAM 민우'와 'TEAM 재학'의 감독을 맡아 팀을 구성하고, 다양한 재미 요소를 더한 경기를 펼친다. 두 감독은 각 팀의 응원단장과 장내 아나운서도 직접 선택한다. 'ROY 대전'은 NC 다이노스의 유이한 신인왕인 박민우와 이재학, 두 프랜차이즈 선수의 맞대결이라는 의미를 담았다.

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창단 15주년을 기념하는 자리인 만큼 NC에서 활약했던 선수들과 현 코치진도 함께한다. 강진성, 노성호 등 과거 NC에서 뛰었던 선수들과 조영훈, 김종호 등 현 코치진이 경기에 직접 나설 예정이다. 여기에 에릭 해커, 드류 루친스키, 재비어 스크럭스 등 NC 팬들에게 추억을 안긴 팀 레전드 외국인 선수들도 참여를 확정했다.

또한 임태현 前 응원단장과 박정일 前 장내 아나운서, 前 랠리 다이노스 윤요안나, 나혜인, 최보배, 김하나 등도 창원NC파크를 찾아 팬들과 함께할 예정이다.

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NC 다이노스 이진만 대표는 "창단 15주년을 맞아 팬 여러분과 함께 특별한 시간을 보낼 수 있는 경기를 준비했다. NC 다이노스가 팬 여러분과 함께 호흡하며 성장해 온 지난 시간을 돌아보고, 이번 행사를 통해 그 의미를 나눌 수 있길 바란다. 팬 여러분 모두가 즐길 수 있는 행사가 될 수 있도록 잘 준비하겠다. 앞으로도 팬들과 함께 NC만의 역사를 만들어 가길 희망한다"라고 말했다.

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티켓은 NC 다이노스 공식 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 판매할 예정이다. 행사와 티켓 관련 자세한 내용은 11월 중순 추가 공지를 통해 확인할 수 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com