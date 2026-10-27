홈런 없이 10득점, '딥 브루' 미친 집중력…'더그아웃 응원단장' 이 남자 덕분이라는데, 무엇이 특별하길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 역사적 첫 우승에 한 발짝 만을 남겨둔 밀워키 브루어스다.

이번 포스트시즌 기간 밀워키 더그아웃에서 유독 자주 포착되는 인물이 있다. 바로 대니얼 보겔백 타격 코치다. 한해 농사를 결산하는 최고의 무대에서 선수들이 스포트라이트를 받는 건 당연하지만, 이들을 이끄는 코치가 조명 받는 건 쉬운 일이 아니다.

시카고 컵스 지명을 받아 프로 생활을 시작한 보겔백은 시애틀 매리너스, 밀워키, 피츠버그 파이어리츠, 뉴욕 메츠, 토론토 블루제이스 등을 거쳤다. 시애틀 시절이던 2019년 144경기 타율 0.208(462타수 96안타), 30홈런, 76타점, 출루율 0.341, 장타율 0.439, OPS(출루율+장타율) 0.780으로 아메리칸리그 올스타에도 선정됐다.

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2024년을 끝으로 선수 생활을 마친 보겔백은 지난해 피츠버그 파이어리츠 타격 부문 특별보좌역으로 지도자 생활을 시작했다. 올해는 현역 시절 벤치 코치로 연을 맺었던 팻 머피 감독의 부름을 받고 밀워키 타격코치로 합류했다. 보겔백은 "머피 감독은 내게 큰 영향을 줬다. 밀워키를 떠난 뒤에도 계속 연락했다. 야구 지도자가 됐든 아니든 평생 친구로 지낼 수 있는 사람이라고 생각한다"고 밝혔다.

보겔벡 코치는 이번 포스트시즌에서 '더그아웃 응원단장'을 자처하고 있다. 그라운드 앞 난간에 몸을 기댄 채 소리를 지르며 제자들에게 에너지를 전달하고 있다. 상대 투수 등판 때마다 데이터를 확인하며 본연의 임무도 빼놓지 않고 있다.

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미국 야후스포츠는 지난 2차전에서 밀워키의 5대4 역전승 뒷이야기도 전했다. 샐 프렐릭의 동점 솔로포에 이어 신인 유격수 쿠퍼 프랫에게 건넨 메시지가 화제가 되고 있다. 프랫은 "코치님이 타석에 들어서기 전 '넌 이런 순간을 위해 태어났어'라고 말해줬다"며 "우리가 9회에 0대2나 0대5로 뒤지고 있으면 더그아웃이 조용해진다. 그때 코치님은 소리를 지르기 시작한다. 상대가 득점한 뒤 더그아웃으로 돌아와도 코치님의 목소리가 들린다"고 말했다. 제이크 바우어스 역시 "아침에 팀 호텔 로비에 가면 코치님이 콜드브루 커피 두 잔을 마시면서 영상을 분석하고 있을 것"이라며 "상대 투수를 어떻게 공략해야 할지, 어떤 공을 노려야 할지 알려준다"고 설명했다.

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이런 준비 과정은 실제 타격 지표에서도 확인된다. 올 시즌 밀워키 타자들의 스트라이크존 바깥 공에 대한 스윙 비율은 29.1%로 메이저리그 전체에서 가장 낮았다. 무턱대고 방망이를 휘두르지 않고 자신이 공략할 수 있는 공을 기다리는 접근법이 팀 전체에 자리 잡은 것이다. 보겔백은 "지금 투수들은 너무 뛰어나다. 공도 빠르고 움직임도 다양하다. 확실한 계획이 없다면 오랜 기간 좋은 타격을 유지하기 어렵다"며 경기 전 준비와 타석에서의 일관성을 강조했다.

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물론 보겔백 혼자 만들어낸 성과는 아니다. 밀워키는 머피 감독 체제에서 스트라이크에 스윙하고 볼을 골라내는 접근법을 꾸준히 강조했다. 에릭 타이슨 수석 타격코치와 제이슨 레인 공격·전략 코디네이터 등 오랫동안 구단에서 지도력을 쌓아온 코치들도 힘을 보탰다. 지명타자 앤드루 본은 "보겔백 코치는 기존에 하던 것을 더 발전시켰다. 투수들이 무엇을 하려고 하는지 세밀하게 분석하고, 타자들에게 구체적인 공략 계획을 마련해 준다"고 평가했다. 머피 감독의 신뢰도 두텁다. 그는 보겔백을 두고 "선수들과 소통하는 능력이 탁월하며, 정보 활용과 열정에서도 높은 수준을 보여준다"고 칭찬했다.

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보겔백은 "나는 감독이 되고 싶다. 사람들을 이끌고 싶다. 사람들에게 영향을 주고 하나의 집단을 이끄는 일은 정말 특별하다"고 꿈을 드러냈다. 머피 감독도 "보겔백은 야구계에서 밝은 미래를 갖고 있다. 그 미래가 타격코치에만 머물지는 않을 것"이라고 전망했다.

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밀워키는 적지 트로피카나필드에서 펼쳐진 월드시리즈 3차전에서 홈런 없이 안타 만으로 10득점을 만들어내는 괴력을 선보였다. 5회에만 8점을 뽑아낸 집중력이 압권이었다. 월드시리즈 우승에 단 한 발짝 만을 남겨두게 된 '딥 브루(Depp Brew)' 밀워키의 창단 첫 우승, 그 뒤엔 보겔백 코치의 열정과 노력이 숨어 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com