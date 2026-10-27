'30.8세' LAD 젊게 리빌딩? "최악의 시나리오는 김혜성" 이런 혹평을...20代 자원 그럼 누가 있나

LA 다저스 김혜성이 내년 시즌 젊은 선수들 중심의 리빌딩 자원으로 꼽히기는 어렵다는 평가가 나오고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 포스트시즌에 진출한 12팀 가운데 선수단 평균 나이가 가장 많은 구단은 LA 다저스다. 26인 로스터 기준으로 30.8세다. 야수진에 30세 이상의 베테랑이 즐비하기 때문이다.

오타니 쇼헤이가 벌써 32세가 됐고, 포수 윌 스미스(31), 1루수 프레디 프리먼(37), 2루수 토미 에드먼(31), 유격수 무키 베츠(34), 3루수 맥스 먼시(36), 외야수 테오스카 에르난데스(34), 유틸리티 미겔 로하스(37)와 키케 에르난데스(35) 등 야수 로스터 13명 중 9명이 30대다.

로하스는 이제 유니폼을 벗는다고 했고, 프리먼과 먼시, 에르난데스, 베츠 등은 은퇴까지 2~5년 정도 남았다고 보면 된다. 에이징 커브가 뚜렷해진 선수들이다. 다저스가 세대 교체가 시급하다는 얘기가 나오는 이유다.

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미겔 로하스는 이번 시즌을 끝으로 유니폼을 벗게 됐다. AP연합뉴스

로하스는 지난 24일(이하 한국시각) MLB네트워크에 출연해 "베츠, 먼시, 프리먼, 키케 등과 각별한 사이인데, 모두 30대 중반의 나이"라며 "우리는 비에히토스(viejitos)로 불리는데 사람들이 공룡, 늙은이들로 부르기 시작했다. 하지만 우리는 어떻게든 해낼 수 있다는 것을 세상에 보여줬다"고 밝혔다. '비에히토스'는 스페인어로 노인이라는 뜻이다.

'공룡'이라는 표현이 눈에 띈다. 이는 몇 개월 전 샌디에이고 파드리스를 인수한 호세 펠리시아노 구단주가 붙여준 별명이다. 그는 "다저스 구단주는 공룡들을 많이 소유하고 있다(The owner of the Dodgers owns a lot of dinosaurs)"고 말해 화제를 끈 바 있다.

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펠리시아노 구단주는 "다저스 마크 월터 구단주의 취미가 공룡 화석 수집"이라고 해명했지만, 이 발언은 순식간에 퍼져 다저스 선수들이 모두 공룡 티셔츠를 입는 일까지 벌어졌다.

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어쨌든 다저스는 이번 오프시즌부터 서서히 젊은 선수들로 로스터를 바꿔나가야 한다. 고연봉을 받는 야수들의 계약이 만료된 이후에 대비해야 한다는 얘기다. 이는 다저스 팬들이 원하는 바이기도 하다.

루이스 아라에즈는 FA 신분을 얻었다. AFP연합뉴스

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이와 관련해 현지 매체 다저스 다이제스트는 27일 '다저스가 2027년 더 젊어지고 더 활기찰 수 있는 방법'이라는 제목의 기사에서 FA 계약과 트레이드를 통해 젊은 선수들을 영입해야 한다고 주장했다.

이 매체는 특히 2루수와 유격수 키스톤 콤비가 ??어질 필요가 있다고 강조하며 시장에서 영입할 수 있는 자원들을 소개했다.

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김혜성과 관련해서는 2루수, 유격수 시장이 눈길을 끈다. FA 2루수로는 아지 알비스, 루이스 아라에즈, 보 비??, 재즈 치좀 주니어, 브랜든 로, 트레이드가 가능한 2루수로는 케텔 마르테, 브라이슨 스탓, 브랜던 도노반, 재비어 에드워즈, 오토 로페즈 등이 각각 언급됐다.

유격수로는 트레이드 시장에서 엘리 델라크루즈, CJ 에이브럼스, 제레미 페냐, 잭 네토 등이 영입 가능한 것으로 이 매체는 예상했다.

김혜성. AP연합뉴스

다저스 다이제스트는 '다저스는 분명 더 젊고 운동 능력이 뛰어난 팀으로 거듭나야 한다. 2027년 말부터는 이런 변화를 꾀하기가 훨씬 수월하겠지만, 당장 다가오는 시즌을 위해서는 테오스카를 내보내 좌익수 자리를 비우거나, 향후 2~3년간 내야 주요 자리를 맡을 선수들을 영입하는 것이 바람직한 방향으로 보인다'며 '최상의 시나리오는 델라크루즈를 영입하는 것이고, 최악의 시나리오는 알렉스 프리랜드나 김혜성과 같은 내부 자원으로 메우는 것'이라고 제안했다.

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다저스가 젊은 나이로 리빌딩하더라도 김혜성이 중심이 될 수는 없다는 뜻이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com