한국시리즈 1차전 선발은 누구? KT, 상무와 실전 라인업 어떻게 짰나 [수원라인업]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 대니엘. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

2023 KBO리그 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기가 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열렸다. 롯데 진승현. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.07.30/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행한 KT 위즈가 국군체육부대(상무)를 상대로 본격적인 실전 연마에 돌입했다.

KT는 27일 수원 KT위즈파크에서 상무와의 한국시리즈 첫 평가전을 치른다. KT로선 지난 12일 대구 삼성 라이온즈전 이후 첫 실전이다.

이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 임했다.

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상무는 정현승(좌익) 이태경(3루) 박지환(중견수) 장재영(1루) 이승현(2루) 이승원(지명타자) 김병준(우익) 신용석(포수) 양도근(유격) 김규민(지명타자)로 맞선다.

양팀 공히 연습경기의 특성을 살려 라인업에 지명타자 2명 포함 10명을 배치한 점이 눈에 띈다.

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그리고 KT의 선발투수는 데이비스 대니엘이다. 휴식일을 감안하면 오는 11월 2일로 예정된 한국시리즈 1차전 선발로 가장 유력한 모양새. 올해 대체 외인으로 합류한 대니엘은 10경기에 등판, 55이닝을 소화하며 5승2패 평균자책점 2.13의 호성적을 거뒀다.

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상무 선발투수는 롯데 출신이자 진갑용의 아들로 유명한 진승현이다. 올해 상무에서 19경기 27⅓이닝을 소화하며 4승무패 1세이브2홀드, 평균자책점 2.63을 기록했다.

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2021년 이후 5년만의 한국시리즈 우승을 노리는 KT는 한국시리즈를 앞두고 3번의 평가전을 준비했다. 27일 상무전(오후 2시)을 시작으로 28일, 30일(이상 오후 6시30분)에는 이연수 성균관대 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 대표팀과 두번의 연습경기를 치른다. 상무 역시 전날 수원에 올라와 푹 쉬고 이날 경기에 임했다.

경기전 만난 이강철 감독은 "우리 선수들이 빠른공에 대처하는 실전감각을 찾았으면 좋겠다. 감각 유지가 아니라 찾아야하는 입장"이라고 강조했다.

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"내일부터 날씨가 엄청 추워진다는데, 한국시리즈 되면 확 추워지지 않겠나. 그럼 빠른공을 가진 투수가 유리하지 않을까. 우리도 나쁘진 않다."

이강철 감독은 "뚜껑 열어봐야 한다. 재미있을 것 같다"면서 "오늘 대니엘은 65구 정도 소화할 예정이다. 불펜은 4명 정도 써보려고 한다. 내일 23세 이하 대표팀과의 경기는 상대팀에 우리 투수들을 추가로 넣고 경기를 치를 예정"이라고 덧붙였다.

최근 은퇴를 발표한 문상철에 대해서는 "수비만 좀더 됐더라면 하는 아쉬움이 남는다. 수비가 되는 자리가 있으면 더 뛸 수 있었을 텐데"라며 "은퇴한다고 하길래 마지막에 1군에 올렸다. 홈런으로 마무리해줘서 너무 고맙고 기쁘다. 덕분에 행복했다"고 덧붙였다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com