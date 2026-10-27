[오피셜] '단독 후보' 허구연 총재 3연임 눈앞, KBO 이사회 심의 통과→총회만 남았다

[스포츠조선 김민경 기자] 허구연 KBO 총재가 3연임을 눈앞에 두고 있다.
KBO는 27일 '2026년 제4차 이사회를 열고 2027년부터 3년 동안 임기를 수행할 제26대 총재 후보 선임과 관련해 심의했다'고 알렸다.
이사회에서는 허구연 총재를 단독 후보로 심의했고, 재적이사 4분의 3이상이 동의해 총회에 차기 총재 후보로 추천하기로 했다.
KBO 총회는 이사회에서 추천된 허구연 후보에 대해 심의할 예정이며, KBO 정관 제 10조에 따라 재적회원 4분의 3이상이 찬성할 경우 허구연 후보가 제 26대 총재로 선출된다.
KBO 차기 총재 선거 후보로 떠올랐던 이종훈 전 대한야구소프트볼협회장이 지난 23일 KBO에 불출마 의사를 전달하면서 허 총재 연임은 사실상 확정이었다.
이 전 회장은 수도권 구단의 추천을 받아 허 총재의 대항마로 급부상하나 싶었지만, 갑자기 스스로 포기했다.
허 총재는 2022년 3월 정지택 전 총재의 중도 사퇴로 제24대 총재로 취임했고, 2023년 11월 연임에 성공했다. 이변이 없는 한 허 총재 체제는 2029년까지 유지될 전망이다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com