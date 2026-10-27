[오피셜] '단독 후보' 허구연 총재 3연임 눈앞, KBO 이사회 심의 통과→총회만 남았다

9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 시상하는 KBO 허구연 총재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.12.09/

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[스포츠조선 김민경 기자] 허구연 KBO 총재가 3연임을 눈앞에 두고 있다.

KBO는 27일 '2026년 제4차 이사회를 열고 2027년부터 3년 동안 임기를 수행할 제26대 총재 후보 선임과 관련해 심의했다'고 알렸다.

이사회에서는 허구연 총재를 단독 후보로 심의했고, 재적이사 4분의 3이상이 동의해 총회에 차기 총재 후보로 추천하기로 했다.

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KBO 총회는 이사회에서 추천된 허구연 후보에 대해 심의할 예정이며, KBO 정관 제 10조에 따라 재적회원 4분의 3이상이 찬성할 경우 허구연 후보가 제 26대 총재로 선출된다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 잠실야구장 외부 중앙 매표소 문화체육관광부 부스에서 '암표 근절 캠페인'이 펼쳐졌다. 허구연 KBO 총재가 야구팬들에게 핫팩을 전달하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기장을 찾은 허구연 KBO총재가 김원형 두산 감독과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

KBO 차기 총재 선거 후보로 떠올랐던 이종훈 전 대한야구소프트볼협회장이 지난 23일 KBO에 불출마 의사를 전달하면서 허 총재 연임은 사실상 확정이었다.

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이 전 회장은 수도권 구단의 추천을 받아 허 총재의 대항마로 급부상하나 싶었지만, 갑자기 스스로 포기했다.

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허 총재는 2022년 3월 정지택 전 총재의 중도 사퇴로 제24대 총재로 취임했고, 2023년 11월 연임에 성공했다. 이변이 없는 한 허 총재 체제는 2029년까지 유지될 전망이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 허구연 총재가 인사말을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com