김도영-구자욱 기다려라! '홈런 2위' 대포 가동 → '208안타' 불방망이 → 외인 에이스 KKKK…KT, 상무 상대로 무력시위 [수원현장]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 타임을 외치고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 국군체육부대(상무)를 상대로 초반부터 무력시위에 나섰다.

KT 타자들의 타격감이 매섭다. 그 선봉에 '홈런 2위' 샘 힐리어드와 '최다안타 2위' 최원준이 있다.

KT는 27일 KT위즈파크에서 열린 상무와의 연습경기를 펼치고 있다.

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이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 임했다.

상무는 정현승(좌익) 이태경(3루) 박지환(중견수) 장재영(1루) 이승현(2루) 이승원(지명타자) 김병준(우익) 신용석(포수) 양도근(유격) 김규민(지명타자)로 맞선다.

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양팀 공히 연습경기의 특성을 살려 라인업에 지명타자 2명 포함 10명을 배치했다. KT는 데이비스 대니엘, 상무는 진승현이 선발로 나섰다.

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KT는 1회초 먼저 선취점을 따냈다. 2사 주자 없는 상황에서 안현민이 볼넷으로 출루했고, 다음타자 힐리어드가 오른쪽 담장을 넘기는 비거리 111m의 투런포를 쏘아올렸다. 진승현의 컷패스트볼이 다소 몰린 것을 놓치지 않았다.

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KT는 2회초에도 추가점을 올렸다. 상무는 2회 곧바로 투수를 최현석으로 교체한 상황.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

선두타자 장성우가 땅볼로 물러났지만, 김상수가 볼넷으로 출루하고, 2사 후 한승택이 2루수 옆 빠지는 안타, 장준원이 볼넷을 기록하며 2사 만루가 됐다.

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여기서 최원준이 119㎞ 체인지업을 공략해 1루선상을 빠져나가는 2타점 2루타를 터뜨리며 2점을 추가했다.

한편 대니엘은 1회초 3자범퇴에 이어 2회초 이승현 볼넷, 이승원 몸에맞는볼로 1사 1,2루 위기를 맞이했지만, 후속타를 잘 막아냈다. 김범준을 중견수 뜬공, 신용석을 삼진으로 돌려세웠다.

이어 3회초에는 신용석 김규민 정현승을 상대로 3연속 삼진을 잡아냈다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com