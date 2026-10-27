"네일 헤드샷 퇴장, KIA에 오히려 호재될 것"…임창용, 이같이 예측한 이유는?

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 헤드샷 퇴장을 당해 더그아웃에 들어온 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

사진=유튜브채널 '임창용'

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[스포츠조선 고재완 기자] "오늘 경기는 솔직히 KIA가 잘해서 이겼다기보다는 삼성이 너무 못해서 이긴 경기였다. 찬스 한 번 없이 끝나는 게 마치 변수 없는 일본 야구를 보는 것 같았다."

한·미·일 통산 1000경기 등판과 386세이브를 거둔 '뱀직구' 임창용(50)이 플레이오프(5전3선승제) 1차전을 마친 뒤 거침없는 독설과 파격적인 역발상 분석을 쏟아냈다.

삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈(전 해태) 두 친정팀의 맞대결을 지켜본 그는 경기 내내 무기력했던 사자 군단의 타선을 매섭게 꼬집는 한편, 1차전 최대 돌발 변수였던 'KIA 선발 제임스 네일의 퇴장'이 시리즈 전체로 볼 때 오히려 호랑이 군단에 엄청난 축복이자 호재가 될 것이라고 짚었다.

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임창용은 26일 자신의 유튜브 채널 '창용불패 임창용'을 통해 '기아 삼성1차전 "네일 퇴장이 오히려 KIA엔 호재?" 레전드 임창용의 플레이오프 1차전 긴급 리뷰 (ft. 카스트로 미쳤다)'라는 제목의 영상을 공개했다.

대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐진 1차전은 정규시즌 3위 KIA의 완승으로 끝났다. 적지에서 기선을 제압하며 한국시리즈 진출 확률 78%를 잡은 KIA였지만, 레전드의 평가는 냉정했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 박승규가 네일의 투구를 머리에 맞고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 네일과 이범호 감독의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

임창용은 "오늘 경기는 진짜 일본 야구를 보는 것 같았다"라며 "일본 야구가 변수가 없다. 이기고 있으면 끝까지 이기고, 지고 있으면 끝까지 진다. 반전이 없어 살짝 지루할 정도인데 오늘 대구 경기가 딱 그랬다"라고 직격탄을 날렸다.

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이어 삼성의 패인을 단호하게 짚었다. "초반 선발 싸움에서 KIA가 기선을 잡았고, 삼성이 무너진 흐름이 9회까지 그대로 갔다. 삼성 타선은 경기 내내 이렇다 할 찬스 한 번 만들어내지 못했다. KIA가 압도적으로 잘했다기보다는 삼성이 너무 무기력하게 자멸한 경기였다"라고 꼬집었다.

이날 경기의 가장 결정적인 장면은 KIA 선발 네일의 갑작스러운 퇴장이었다. 호투를 펼치던 에이스가 경기 도중 마운드를 내려가면서 자칫 KIA의 경기 흐름이 통째로 꺾일 수 있는 일촉즉발의 위기였다.

하지만 임창용의 시선은 정반대였다. 네일의 조기 강판이 시리즈 장기전 구도에서 KIA에 결정적인 '신의 한 수'가 되었다는 분석이다.

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임창용은 "네일이 퇴장당하면서 분위기가 꺾일 수 있었지만, 뒤이어 올라온 KIA 불펜 투수들이 끝까지 완벽하게 막아냈다"라며 "오히려 KIA 입장에선 엄청난 호재다. 네일이 1차전에서 투구 수를 얼마 던지지 않고 강판당했기 때문에 어깨를 아꼈다"라고 설명했다.

이어 "만약 시리즈가 4차전(2승 1패 혹은 1승 2패)까지 흘러간다면, 투구 수 부담이 전혀 없는 네일을 4차전 선발로 다시 조기 투입할 수 있는 카드가 생겼다"라며 "결과적으로 불펜도 지키고 1선발 체력도 비축했으니 판세가 완전히 KIA 쪽으로 유리하게 기울었다"라고 짚었다.

타선에서는 외국인 타자 카스트로를 1차전 승리의 일등 공신으로 지목했다. 이날 카스트로는 날카로운 스윙으로 결승 타점과 함께 쐐기 2점 홈런을 쏘아 올리며 3안타 맹타로 대구를 초토화했다.

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임창용은 "오늘 경기 최고의 승부처는 단연 카스트로의 방망이였다"라며 "결승타에 투런포까지 쳐주며 3안타를 몰아친 카스트로가 오늘 독보적인 MVP다. 준플레이오프 때부터 불붙은 KIA의 3-4-5번 클린업 트리오 컨디션이 여전히 너무 좋다. 타구 날아가는 궤적만 봐도 타격감이 절정"이라고 감탄했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 네일과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

마운드 뎁스 비교에서도 사자 군단을 향한 쓴소리는 멈추지 않았다. 시리즈 전까지만 해도 정규시즌 불펜이 탄탄했던 삼성이 우세할 것이라는 전망이 지배적이었지만, 뚜껑을 열어보니 정반대였다는 것이다.

임창용은 "원래는 KIA 불펜이 약할 것이라 생각했는데, 오늘 뚜껑을 열어보니 오히려 삼성 불펜이 훨씬 약해 보였다"라며 "우측 전거근 부상으로 빠진 '구원왕' 김재윤과 좌완 베테랑 백정현의 공백이 마운드에서 고스란히 드러났다"라고 평가했다.

벼랑 끝에 몰린 2차전을 앞두고 삼성 벤치를 향한 파격적인 로테이션 해법도 제시했다.

임창용은 "삼성은 아직 두 번 더 져야 끝나는 만큼 기회가 남아 있다"라면서도 "내가 만약 삼성 감독이라면 내일(2차전) 무리하게 2선발을 내세우지 않고, 차라리 3선발을 2차전에 투입한 뒤 2선발을 광주 3차전으로 돌려 확실하게 잡는 전략을 택할 것 같다"라는 과감한 수 싸움을 조언했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김도영과 카스트로의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com