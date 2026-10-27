3-0 WS, 사실상 끝? TB에 남은 건 기적 뿐…그러나 '리버스 스윕' 역사 없었던 건 아니라는데

[스포츠조선 박상경 기자] 이미 판세는 결정된 걸까.
2026 월드시리즈 판이 확 기울었다. 27일(한국시각) 열린 3차전에서 밀워키 브루어스가 탬파베이 레이스를 10대1로 대파하면서 파죽의 3연승을 달렸다. 안방 1, 2차전을 모두 잡았던 밀워키는 원정 3차전마저 승리하면서 이제 7전4선승제 월드시리즈 창단 첫 우승에 단 1승만을 남겨뒀다.
마찬가지로 창단 첫 우승에 도전 중인 탬파베이는 벼랑 끝에 몰렸다. 특히 3차전에서 8회까지 단 1안타에 그치는 극심한 빈공에 시달리면서 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS), 챔피언십시리즈(ALCS)에서 보여줬던 기세가 차갑게 식었다.
결과도 결과지만, 내용이 더 처참했다. 4회까지 0-2로 뒤지던 탬파베이는 5회초 2사후 무려 8점을 내주며 월드시리즈 사상 한 이닝 2사후 최다 실점 불명예를 안았다. 경기 중반에 점수차가 10점까지 벌어지면서 모두가 맥이 풀릴 수밖에 없는 상황이 됐다. 경기 후 케빈 캐시 탬파베이 감독도 실망감을 감추지 못했다. 캐시 감독은 5회 대량 실점에 대해 "분명히 낙담할 수밖에 없는 상황이었다. 어떻게 그렇지 않을 수 있겠나"라며 아쉬워했다.
이제 탬파베이에게 남은 건 4연승 뿐이다. 역대 월드시리즈에서 3연패 뒤 4연승의 리버스 스윕은 단 한 번도 없었다. 역대 25번의 월드시리즈 전적 3-0 상황에서 우세팀이 21번이나 4연승으로 우승했다. 나머지 4번도 5차전에서 승부가 결정됐다. 6차전까지 끌고 간 사례조차 없었다. 호흡을 조절할 수 있는 3차전까지와 달리, 3패를 안고 시작하는 4차전에서는 가용 자원을 모두 끌어 써야 하는 만큼 피로 누적이 훨씬 커지고, 결과적으로 열세를 자초하는 상황에 놓이기 때문이다.
메이저리그 7전4선승제 포스트시즌에서 리버스 스윕이 아예 없었던 건 아니다. 2004년 '밤비노의 저주'를 깬 보스턴 레드삭스가 기록을 갖고 있다. 보스턴은 뉴욕 양키스와의 ALCS 3차전까지 잇달아 패했으나, 이후 4경기를 모두 잡으면서 월드시리즈에 진출해 세인트루이스 카디널스를 제압하며 우승 트로피를 들어 올린 바 있다. 다만 이 역시 월드시리즈보다 한 단계 낮은 ALCS라는 점을 고려해야 한다.
탬파베이는 1998년 창단 이후 2008년과 2020년 월드시리즈에 진출했지만 모두 준우승에 그쳤다. 올해 세 번째 도전에서 첫 우승을 꿈꿨지만, 이번에도 고개를 떨굴 위기에 놓였다. 캐시 감독은 "우리에겐 아직 기회가 있다. 이제 우리가 할 수 있는 것은 다음 경기를 이기는 것뿐"이라며 포기하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com