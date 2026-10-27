아니 스캠이야, 마캠이야...김택연, 이영하가 명단에 왜? 두산 선수들 '죽었다' 복창

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 7회초 투구를 무실점으로 마친 김택연이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 스프링캠프야? 이영하, 김택연까지 가네.

두산 베어스가 강도 높은 마무리 훈련을 예고했다. 팀 주축 선수들도 대거 포함됐다. 벌써부터 긴장감이 넘쳐 흐른다.

두산은 28일부터 내달 15일까지 일본 미야자키에서 마무리 훈련을 진행한다. 두산 구단은 전에 없는 '절치부심', '고강도'라는 단어를 쓰며 지옥 훈련을 예고했다.

Advertisement

두산은 이번 마무리 캠프가 2026 시즌의 끝이 아닌 2027 시즌의 출발점이라고 강조했다. 그 어느 때보다 강도 높은 훈련이 실시될 거라 예고했다.

18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 9회초 2사 1,2루 위기를 막아낸 두산 이영하가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

일단 참가 선수 명단에서 의지가 느껴진다. 마무리 이영하, 필승조 김택연을 포함해 아시아쿼터 타카다도 마무리 훈련에 참가한다. 야수도 올해 1군에서 중추적 역할을 한 박지훈, 오명진, 김대한, 류승민, 김기연 등이 다 포함됐다. 사실 박준순, 안재석, 김민석 등도 참가를 해야하는 상황이지만 박준순은 햄스트링 부상 여파가 있고 나머지 두 사람은 국가대표로 APBC에 출전해 지옥훈련에서 열외(?)가 가능했따.

Advertisement

김원형 감독을 비롯한 코칭스태프는 올시즌 드러난 보완 과제를 집중 점검하고, 반복 훈련을 통해 기본기를 다지겠다는 구상이다. 3일 훈련, 1일 휴식으로 진행되며 이번 캠프에서는 야간 훈련까지 병행한다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com