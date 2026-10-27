'지면 끝이다' 결국 좌익수 최형우 카드 꺼내들었다...삼성, 파격 배수의 진 [PO2 현장라인업]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 훈련을 마친 최형우와 이종욱 코치가 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 결국 등장한 좌익수 최형우.

애가 타는 삼성 라이온즈. 결국 배수의 진을 쳤다. 좌익수 최형우가 등장한다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 플레이오프 2차전을 치른다. 삼성은 1차전에서 팀 2안타 빈공 속 1대5로 패했다. 2차전까지 넘겨주면 사실상 시리즈 전망이 어두워지기에, 2차전 총력을 다해야 한다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회말 구자욱이 이의리에 스탠딩 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

삼성 박진만 감독은 1차전 후 라인업 변동을 예고했다. 삼성은 딜레마가 있었다. 구자욱이 정규시즌 막판 햄스트링을 다쳐 수비 불가. 지명타자로 구자욱과 최형우를 선택해야 했다. 구자욱을 선택했는데, 1차전 최악의 타격 부진으로 최형우를 후반 찬스에서 써보지도 못하고 경기를 내줬다.

최형우 좌익수 출전을 타진했지만 선수가 너무 부담스러워했다. 하지만 방망이가 힘을 쓰지 못하는 상황에 그냥 두고만 볼 수도 없었다. 결국 박 감독은 지명타자 구자욱, 좌익수 최형우 카드를 꺼내들었다.

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삼서은 김지찬-박승규-구자욱-디아즈-최형우-김영웅-강민호-류지혁-이재현 순으로 타순을 작성했다. 1차전 부진했던 김성윤이 빠지고, 우익수 자리에 박승규가 들어간다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com