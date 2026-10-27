사자든 호랑이든 덤벼! 한국시리즈 1차전 사실상 확정, '불사조' 상대 10K 압도…5이닝 노히트 무실점 완벽투 [수원리포트]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 한국시리즈 1차전 상대는 아직 미정이다. 하지만 1차전에 나설 1위팀의 선발투수는 확정된 분위기다.

KT 위즈 데이비스 대니엘은 27일 수원 KT위즈파크에서 열린 국군체육부대(상무)와의 연습경기에서 5이닝 무실점, 피안타 없이 10K 완벽투를 뽐냈다. 투구수는 총 62개였다.

대니엘은 이날 2회초 3번째 아웃카운트부터 4회초 마지막 아웃카운트까지 무려 7연속 삼진을 잡는 등 쾌조의 컨디션을 과시하며 이강철 KT 감독의 마음을 기쁘게 했다. 추운 날씨에도 직구는 최고 144㎞, 투심은 146㎞를 찍으며 혹시나 했던 우려를 지웠다.

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이날 대니엘은 1회초 상무 정현승을 삼진, 이태경-박지환을 땅볼로 처리하며 기분좋게 출발했다.

2회초가 유일한 위기였다. 장재영을 삼진으로 돌려세웠지만, 이승현에게 볼넷, 이승원에게 몸에맞는공을 내주며 1사 1,2루 위기를 맞이했다.

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하지만 김병준을 중견수 뜬공, 신용석을 삼진처리하며 위기를 탈출했다.

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사진제공=KT 위즈

이어 3회초 양도근-김규민-정현승, 4회초 이태경-박지환-장재영까지 무려 7연속 삼진을 기록하며 기세를 드높였다.

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5회초에는 이승현을 땅볼, 이승원을 삼진, 김병준을 땅볼로 처리하며 깔끔하게 자신의 임무를 마쳤다.

한편 이날 KT는 힐리어드가 홈런과 2루타, 적시타를 몰아치며 3타수 3안타 맹활약을 펼쳤고, 최원준도 1타점 2루타로 뒤를 받쳤다. 8회초 현재 7-0으로 앞서고 있다.

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KT는 정규시즌 1위를 차지하며 한국시리즈에 직행한 상황. 창단 최다승(90승)을 기록하며 2021년 이후 5년만의 정규시즌 우승을 품에 안았다. 2021, 2023년에 이은 3번째 한국시리즈 도전, 2번째 통합 우승 도전이다.

사진제공=KT 위즈

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com