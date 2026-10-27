"비밀 지켜라" SV왕 사라지고 내려진 함구령→'푸른 피 에이스'도 기꺼이 받아들였다, "KS 나갈 수만 있다면…준비 많이 했다" [PO2]

27일 플레이오프 2차전을 앞두고 취재진과 만난 원태인. 대구=이종서 기자

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 원태인이 투구 전 로진을 입으로 불어내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈의 '비밀 카드'는 통할 수 있을까.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 플레이오프 2차전을 치른다.

1차전을 앞두고 삼성은 깜짝 카드 하나를 공개했다. 3차전 선발투수가 유력한 원태인을 출전 선수로 분류한 것. 불펜 기용도 가능하다는 뜻이었다. 원태인은 올 시즌 26경기에 나와 7승9패 평균자책점 4.52를 기록했다.

Advertisement

불펜 기용은 현실이었다. 경기를 마친 뒤 박 감독은 "(이길 상황이었다면) 나갈 비밀 카드였다"면서 "1차전 안 나왔으니까 2차전에서도 같은 상황이 된다면 등판할 수도 있다"고 했다.

원태인은 2차전이 열리는 27일에도 출전 선수에 넣었다. 박 감독은 "무조건 이겨야하는 상황이면 나갈 것"이라며 "만약에 나가게 되면 선발진의 변화는 생길 수 있다"고 밝혔다.

Advertisement

삼성으로서는 필요한 카드였다. 올 시즌 35개의 세이브를 기록하며 '세이브왕'에 올랐던 김재윤이 플레이오프를 앞두고 전거근의 근육 및 근막 손상으로 이탈하게 됐다.

Advertisement

뒷문 단속이 어려워지면서 원태인 '마무리 카드'를 꺼내들었다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 선발투수 원태인이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

27일 경기를 앞두고 원태인은 "감독님께서도 그렇고 팀에서도 비밀로 해줬으면 좋겠다고 하셨다. 팀원들에게도 그렇게 전달한 것으로 알고 있다. 마무리를 해줬으면 좋겠다고 하셔서 그렇게 준비를 하고 오늘까지 준비를 하고 있다"라며 "(김)재윤이 형이 다쳤다고 기사가 났을 때 결정이 났다. 생각지 못했는데 감독님의 요청이 있었다. 단기전에서는 내가 늘 해왔던 역할을 할 수 없다는 생각을 했었다. 정규시즌 부진을 만회하고 싶다는 생각도 했지만, 팀이 한국시리즈 올라가는데 도움이 될 수 있는 자리라면 그렇게 해야하지 않을까 싶다. 며칠 안됐지만, 많이 준비했다"고 말했다.

원태인은 "처음에 들었을 때는 많이 당황하기도 했다. 불펜 대기는 가끔했지만, 그래도 나간 적도 없었다. 마무리는 신인 때 한 번 하고 처음이었다. 많은 부담이 되는 것도 사실이다. 걱정이 앞서기도 했다. 그러나 직책이 주어진 이상 완벽하게 해내야 된다는 생각이 컸다"고 밝혔다.

Advertisement

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

원태인은 9회 불펜에서 몸을 풀기도 했다. 낯설었던 풍경. 원태인은 "일단 마무리투수는 내가 어떻게 해야할 지 몰라서 재윤이 형도 라커에서 많이 이야기했다. 박석진 코치님께서도 4점 차까지는 어떻게 될지 모르니 9회초에는 가볍게 몸을 풀고 있었다. 그 순간까지도 내가 나가야 1차전을 이길 수 있다는 것이니 최대한 주자가 살아나가서 등판할 상황이 됐으면 좋겠다는 생각을 했다"고 이야기했다.

삼성으로서는 2차전을 크게 이기고 원태인 카드를 아껴 3차전 선발로 내는 게 베스트 시나리오다. 원태인도 "루틴이 깨진 게 없지 않아 있지만, 우리 팀으로서는 그게 베스트 시나리오다. 오늘 경기에 나가든 3차전 선발로 나가든 단기전에서는 내 루틴에 맞출 수 없으니 어떤 상황이든 나가면 열심히 던지겠다"고 각오를 다졌다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Advertisement