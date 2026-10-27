이런 파죽지세를 봤나! LCS 4연승→WS 4연승, 역사상 첫 대기록 밀워키 1승 남았다...확률은 75%

3차전 응원을 위해 트로피카나필드를 찾은 밀워키 팬들이 경기 후 서로 얼싸안고 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

밀워키 선수들이 10-1로 앞선 9회말 승리 직전 더그아웃에서 경기가 끝나기를 기다리고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 창단 첫 월드시리즈 우승에 1승을 남겨 놓았다.

밀워키는 27일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 월드시리즈 3차전에서 타선의 집중력을 앞세워 탬파베이 레이스를 10대1로 대파하고 시리즈 전적 3승으로 쾌속질주했다. 그야말로 파죽지세다.

역대 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 3연승한 팀이 해당 시리즈를 가져간 것은 44번 중 43번이다. 2004년 보스턴 레드삭스가 ALCS에서 뉴욕 양키스에 3연패 후 4연승해 월드시리즈에 오른 것이 해당 시리즈를 뒤집은 유일한 사례다. 즉 월드시리즈에서는 3연승한 팀이 한 번도 역전당한 일이 없었다.

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이 가운데 33팀은 해당 시리즈를 4차전에서 끝냈고, 5차전서는 6팀, 6차전서는 4팀이 각각 결판을 냈다. 2팀이 최종 7차전까지 몰고 갔는데, 그중 하나가 바로 2004년 ALCS 보스턴이다. 4차전서 밀워키가 우승을 확정할 통계적 확률은 75%다.

NLCS에서 LA 다저스를 4연승으로 물리친 밀워키는 28일 4차전을 승리해 우승한다면 LCS와 월드시리즈를 모두 스윕으로 끝낸 역대 두 번째 팀이 된다. 1976년 신시내티 레즈가 NLCS에서 필라델피아 필리스를 3승, 월드시리즈에서 뉴욕 양키스를 4승으로 누르고 우승한 바 있다. LCS가 7경기로 늘어난 1985년 이후로는 밀워키가 첫 사례가 된다는 얘기다.

브라이스 투랑이 5회초 2사 만루서 2타점 적시타를 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

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밀워키는 0-0이던 3회초 1사후 잭슨 추리오의 좌전안타와 제이크 바우어스의 볼넷으로 만든 1,2루에서 크리스티안 옐리치의 좌전적시타, 윌리엄 콘트레라스의 우전적시타로 2점을 선취했다.

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이어 5회 8안타와 1볼넷을 묶어 8득점하며 승부를 결정지었다. 1사후 추리오의 중전안타, 2사후 엘리치의 볼넷과 콘트레라스의 3루쪽 내야안타로 만든 만루 찬스. 이후 밀워키 타선은 걷잡을 수 없이 터졌다.

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브라이스 투랑이 유격수를 맞고 뒤로 흐르는 안타를 때려 추리오와 엘리치를 홈으로 불러들여 4-0으로 점수차를 벌렸다. 이어 개럿 미첼의 좌전안타, 쿠퍼 프랫의 좌익선상 2루타와 샐 프렐렉의 좌중간 2루타로 4점을 보태 8-0으로 달아난 뒤 데이비드 해밀턴의 중전적시타, 추리어의 우측 2루타로 2점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다.

월드시리즈 역사상 한 이닝에 투아웃 이후 8득점한 팀은 밀워키가 처음이다. 또한 월드시리즈 경기에서 홈런 없이 두 자릿수 득점을 올린 사례는 역대 16번째이며, 2014년 월드시리즈 4차전 이후 처음이다.

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밀워키 선발투수 로버트 개서가 6회 투구 도중 팬들을 향해 글러브를 낀 오른팔을 들어 답례하고 있다. AFP연합뉴스

팻 머피 밀워키 감독과 포수 윌리엄 콘트레라스. AP연합뉴스

밀워키 선발 로버트 개서는 6이닝을 1안타 무실점으로 틀어막고 제몫을 했다.

이날 트로피카나필드는 원정임에도 밀워키 팬들이 장악한 모습이었다.

MLB.com은 '맥이 빠지면서도 귀가 먹먹할 정도였다. 브루어스는 홈구장인 아메리칸 패밀리필드에서 열린 1,2차전에 수많은 팬을 불러모았을 뿐만 아니라, 이번 원정 트로피카나필드마저 직접 찾아온 밀워키 팬들이 내는 엄청난 함성 덕분에 레이스 팬들과 맞먹는 것처럼 느껴질 정도였다'고 분위기를 전했다.

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팻 머피 밀워키 감독은 "정말 믿기 어려운 광경이었다. 선수들도 그것을 온몸으로 느꼈을 것이다. 선수들에게 직접 물어봐도 그렇게 말할 것"이라며 "선수들이 주변을 둘러보며 '와!' 하고 감탄하더라. 이는 우리 팀이 밀워키 시민들과 위스콘신주 주민들, 그리고 모든 브루어스 팬들의 마음을 얼마나 깊이 사로잡았는지를 잘 보여주는 대목이다. 오늘 밤 우리가 받은 응원 수준은 정말 놀라웠다"며 감탄을 쏟아냈다.

28일 오전 9시 같은 장소에서 열리는 4차전에 밀워키는 그리핀 잭스를 선발로 예고했다. 막다른 골목에 몰린 탬파베이는 아직 4차전 선발투수를 정하지 못했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com