정말 미쳐버리겠다, 김도영 피하니 카스트로 대폭발...도대체 어쩌란 말인가 [PO2 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "김도영 피해가면 카스트로가 워낙 좋으니…."

도대체 어떻게 하란 말인가.

이번 가을 KIA 타이거즈를 상대하는 팀들은 골치가 아프다. 김도영이 그야말로 '미쳐 날뛰는' 상황인데, 김도영과 어렵게 승부하면 뒤에서 4번 카스트로가 맹폭을 한다.

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준플레이오프에서 LG 트윈스가 김도영에게 당한 걸 본 삼성. 플레이오프 1차전 첫 타석 유리한 볼카운트에서도 페덱이 커브로만 어렵게 승부하다 볼넷을 내줬다. 이후 카스트로에게 선취 1타점 적시타를 얻어맞았고, 3회 카스트로에게 다시 한 번 투런포를 내주며 무너졌다.

이러지도, 저러지도 못할 상황이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김도영과 카스트로의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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운명의 2차전. 김도영을 어떻게 상대해야 할까. 카스트로는 어느정도로 견제해야 할까. 삼성 박진만 감독은 경기 전 김도영 등 상대 중심타선 견제에 대해 "선발 후라도는 본인이 알아서 하는 스타일이다. 또 전력 분석 파트에서 어떻게 승부해야 하는지 짚어줬을 것"이라고 말하며 "불펜이 가동됐을 때는 필요하다 싶으면 벤치가 개입하겠다. 그런데 김도영을 피해가면, 카스트로가 워낙 컨디션이 좋다. 이를 염두에 두고 정리를 해야 하지 않을까"라고 설명했다.

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박 감독은 후라도에게 당부의 메시지도 전했다. 후라도는 공격적인 피처다. 그렇게 승부를 하다 실점을 하기도 한다. 하지만 단기전은 기세 싸움. 1점, 1점을 소중히 여겨야 한다. 박 감독은 "단기전 투구는 너무 공격적이기보다, 상대 타자들 방망이가 나오게 할 수 있는 공을 던져야 한다. 볼같은 스트라이크를 얼마나 던져주느냐가 관건이다. 긴 이닝보다 5이닝이라도 최소 실점으로 가는 게 중요하다. 7이닝 3실점보다, 5이닝 무실점이 단기전에서는 더 중요하다"고 강조했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com