"라팍 바람 걱정? 그렇게 저평가된 외야수 아니다" 벼랑 끝 사령탑의 선택, 이제 '믿음' 밖에 답이 없다[PO2 현장]

[대구=스포츠조선 정현석 기자]27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전.
1차전에서 단 2안타 빈공 속 1대5로 패한 삼성 박진만 감독은 큰 변화를 줬다.
전날 벤치를 지켰던 '우승청부사' 최형우(43)를 5번 전격 복귀시키는 승부수를 띄웠다. 지명타자 구자욱과 좌익수 최형우가 선발 라인업에 공존하는 플랜A다.
"지금 너의 한 방이 필요하다" 손사래 친 최형우 설득한 박진만
전날 1차전에서 지명타자 구자욱과의 라인업 중복으로 벤치를 지켰던 최형우는 "내가 선발에서 빠지는 것이 팀을 위한 길"이라며 좌익수 수비에 손사래를 쳐왔다.
하지만 1차전 패배로 벼랑 끝에 선 박진만 감독의 선택은 결국 최형우였다. 박 감독은 "1차전에서 타선이 워낙 무기력했다. 공격력을 극대화하고 팀의 분위기를 바꿔주기 위해 최형우를 라인업에 포함시켰다"고 설명했다.이어 '본인이 빠지는 게 맞다고 하더라'는 취재진의 질문에 박 감독은 웃으며 "본인은 겉으로 그렇게 얘기하지만, 지금이야말로 형우의 한 방이 절실히 필요한 때다. 속으로는 이미 굳게 마음먹고 수비와 타격 준비를 잘해두었을 것"이라며 베테랑을 향한 깊은 신뢰를 표했다.
"그렇게 저평가된 외야수 아니다" 라팍 강풍 속 수비 우려에 일축
이날 경기 중 대구 라이온즈파크에는 3루에서 1루 쪽으로 초속 5m 안팎의 제법 강한 가을바람이 예보돼 있다.
경기 전 외야 수비 훈련을 따로 소화하며 상태를 살핀 최형우지만, 경기 감각과 바람의 영향을 고려했을 때 수비에 대한 우려 섞인 시선이 있는 게 사실.
하지만 박진만 감독은 이같은 우려에 선을 그었다. 박 감독은 "형우가 그렇게 수비에서 저평가받을 선수는 아니다"라며 "경험이 워낙 많고 외야에서 자기 역할을 충분히 해줄 수 있는 선수다. 오늘 선발 후라도가 땅볼 유도가 많은 투수인 만큼, 일단 팀으로서는 공격력을 극대화하는 것이 최우선 과제였다"고 강조했다.
라팍의 바람 변수에 대해서도 "경기 전 훈련 때 선수들과 이미 바람에 대한 이야기를 충분히 나눴다. 방향과 세기를 의식하고 외야 위치나 자리를 정교하게 잡고 들어갈 것"이라며 대비를 하고 있음을 암시했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com