박진만 감독의 간단명료 정리 "이의리 무너뜨려야 우리가 이긴다" [PO2 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 박진만 감독이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "이의리를 무너뜨려야 우리가 이기는 것이다."

결국 삼성 라이온즈의 좌타 라인과, KIA 타이거즈 좌투 라인의 대결이다. 요행을 바래서는 안 된다. 정면 승부로 붙어 이기는 팀이 경기를 가져간다.

삼성과 KIA의 플레이오프 핵심은 삼성의 강력한 좌타자들이 어떻게 치고, KIA의 좌투수들이 어떻게 막느냐의 싸움으로 정리가 됐다.

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삼성은 김지찬, 김성윤, 구자욱, 디아즈, 최형우의 상위 타순 좌타 라인이 세다. 여기에 류지혁도 KIA전 쏠쏠한 활약을 펼쳤다. 여기서 승부를 봐야 한다.

KIA는 이의리, 곽도규 두 좌투수가 마무리 전상현 앞에서 어떤 역할을 해주는지가 중요했다. 특히 곽도규의 컨디션이 그렇게 좋지 않아, 이의리가 중책을 맡았다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 이의리가 6회말 투구를 삼자범퇴로 끝내며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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1차전은 KIA와 이의리의 승리였다. KIA 선발 네일이 예상치 못한 헤드샷 퇴장으로 흔들릴 뻔 했지만, 이의리가 세 번째 투수로 나와 류지혁-김지찬-김성윤-구자욱-디아즈까지 좌타 라인을 책임져주며 KIA가 우세를 유지할 수 있었다.

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결국 다시 한 번 이의리가 승부처 삼성의 좌타들과 대결을 펼칠텐데, 삼성 박진만 감독은 "이의리가 우리 중심 타선 상대할 때 나올 것이다. 그 중심 타자들이 치고, 이의리를 무너뜨려야 이기는 것"이라고 밝혔다. 이어 "중심 좌타 라인이 해결을 해줘야 하지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. 박 감독은 타력을 극대화하기 위해 1차전 쉬었던 최형우를 좌익수로 투입하는 강수를 뒀다.

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또 2번 타순에 1차전 부진했던 김성윤 대신, 우타자 박승규를 투입했다. 이의리가 길게 던지는 걸 방해할 수 있는 요소를 삽입한 것이다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com