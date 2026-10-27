사이클링 히트도 가능했는데…'2점홈런-2루타-안타' 불방망이 거포 → '5이닝 10K 노히트 완벽투' 에이스, 강철매직 웃었다 [수원리뷰]

사진제공=KT 위즈

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 조금은 긴장된 마음으로 치른 첫 실전. 하지만 정규시즌 1위팀의 벽은 높고 견고했다.

KT 위즈는 27일 수원 KT위즈파크에서 열린 국군체육부대(상무)와의 연습경기에서 7대0 완승을 거뒀다.

선발 데이비스 대니엘을 시작으로 전용주-우규민-김정운-박영현이 이어던진 마운드는 단 1안타 2사사구로 상무 타선을 꽁꽁 묶었다.

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타격 역시 샘 힐리어드의 투런포로 선취점을 뽑았고, 2회말에도 최원준의 2타점 2루타가 터졌다. 3회말에는 다시 힐리어드가 1타점 2루타를 치며 팀 타격을 주도했다. 7회말에도 2점을 추가하며 실점 없이 완승을 거뒀다.

이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 임했다.

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상무는 정현승(좌익) 이태경(3루) 박지환(중견수) 장재영(1루) 이승현(2루) 이승원(지명타자) 김병준(우익) 신용석(포수) 양도근(유격) 김규민(지명타자)로 맞섰다.

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양팀 공히 연습경기의 특성을 살려 라인업에 지명타자 2명 포함 10명이 나섰다.

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휴식일을 감안하면 이날 등판한 대니엘이 오는 11월 2일로 예정된 한국시리즈 1차전 선발로 가장 유력한 모양새. 올해 대체 외인으로 합류한 대니엘은 10경기에 등판, 55이닝을 소화하며 5승2패 평균자책점 2.13의 호성적을 거뒀다.

상무 선발투수는 롯데 출신이자 진갑용의 아들로 유명한 진승현이다. 올해 상무에서 19경기 27⅓이닝을 소화하며 4승무패 1세이브2홀드, 평균자책점 2.63을 기록했다.

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KT는 1회초 상무를 3자범퇴로 묶은 뒤, 1회말 터진 힐리어드의 투런포로 기선을 제압했다. 안현민이 볼넷으로 출루한 뒤 힐리어드가 오른쪽 담장을 넘기는 111m 아치를 그려냈다.

2회초가 이날 KT의 유일한 위기였다. 대니엘은 이날 상무 타선을 노히트로 묶었지만, 이때 이승현에게 볼넷, 이승원에게 몸에맞는공을 내주며 1사 1,2루 위기를 맞이했다. 하지만 후속타를 실점없이 끊어냈다.

특히 2회초 3번째 아웃카운트였던 신용석부터 3회초 양도근-김규민-정현승, 4회초 이태경-박지환-장재영까지 7연속 삼진으로 한층 더 기세를 높였다.

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KT 타선 역시 2회말 상무 2번째 투수 최현석을 상대로 1사 후 김상수의 볼넷, 한승택의 안타, 장준원의 볼넷으로 만든 2사 만루에서 최원준이 1루수 옆을 꿰뚫는 2타점 2루타를 치며 2점을 추가했다. 3회말에는 안현민의 안타, 상무 3번째 투수 정지헌의 폭투에 이은 힐리어드의 1타점 2루타로 다시 1점을 추가, 5-0으로 달아났다.

대니엘은 5회초에도 3자범퇴, 5이닝 무실점 무안타 10K로 쾌투하며 이강철 감독을 기쁘게 했다.

힐리어드 역시 5회말 2사 주자 없는 상황에 등장, 2루수 옆을 꿰뚫는 안타를 쳤다. 사이클링 히트까지 3루타 하나만 남겨둔 상황이었지만, 연습경기였던 만큼 다음 이닝에는 대타로 교체됐다. 3타수 3안타(홈런 1) 3타점 불방망이다.

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7회말에도 상무 신현민을 상대로 선두타자 최원준이 볼넷 출루했고, 대타 배정대가 우중간을 꿰뚫는 1타점 2루타를 쳤다. 힐리어드 대신 대타로 나선 류현인의 적시타가 이어지며 7-0이 됐다.

KT는 6회초 전용주-7회초 우규민-8회초 김정운-9회초 박영현이 차례로 등판해 실점없이 경기를 마무리지었다.

KT는 정규시즌 1위를 차지하며 한국시리즈에 직행한 상황. 창단 최다승(90승)을 기록하며 2021년 이후 5년만의 정규시즌 우승을 품에 안았다. 2021, 2023년에 이은 3번째 한국시리즈 도전, 2번째 통합 우승 도전이다.

3주간의 휴식은 일반적으로는 유리하다는 평가를 받지만, 때론 양날의 검이 되기도 한다. 1위팀 선수들이 떨어진 실전감각을 미처 회복하기도 전에 밑에서 올라온 팀이 그 기세를 휘몰아 우세를 빼앗기는 경우도 있다.

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이 때문에 KT는 한국시리즈를 앞둔 이번주를 '연습경기 주간'으로 삼았다. 이날 상무와의 연습경기를 시작으로 28일과 30일에는 23세 이하(U-23) 대표팀과 경기를 잇따라 치른다. 23세 이하 대표팀과의 경기에는 한층 더 실전감각을 끌어올리기 위해 관중입장도 고려하고 있다.

경기전 만난 이강철 감독은 "감각 유지가 아니라 찾아야하는 시기다. 결국 1위팀은 타자들이 실전 감각을 찾을 때까지 (휴식을 취한)투수들이 버텨줘야한다"고 지적했다.

한층 더 추워질 11월 야외 날씨에도 적응해야한다. 이강철 감독은 "한국시리즈 되면 날씨가 확 추워질 것 같다"고 우려했다.

현재 한국시리즈 1차전은 11월 2일로 예정돼있다. 플레이오프 일정이 비로 하루 밀리긴 했지만, 5차전까지 가지 않는 한 한국시리즈 일정은 바뀌지 않는다. 2~3일 수원에서 1-2차전, 5~7일 대구에서 3-5차전, 9~10일 다시 수원에서 6-7차전이 예정돼있다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com