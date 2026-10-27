'77.1% 잡았다' 그런데 KIA 라인업 바뀌었다…이호연 전격 테이블세터→김호령 CF 출전 [PO2 라인업]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 9회초 이호연이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] 77.1%를 잡은 KIA 타이거즈가 라인업을 바꿨다.

KIA는 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와의 플레이오프 2차전을 치른다.

정규시즌을 3위로 마친 KIA는 준플레이오프에서 LG 트윈스를 3전 전승으로 잡고 플레이오프 진출에 성공했다.

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기세는 플레이오프에서도 이어졌다. 2위 삼성 라이온즈를 상대로 1차전에서 5대1? 승리했다. 역대 포스트시즌에서 1차전 승리 팀이 한국시리즈 진출에 성공할 확률은 77.1%다.

체력을 조금 더 아끼기 위해서는 2차전 승리가 중요하다. KIA는 라인업을 손질했다.

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이날 KIA는 박재현(좌익수)-이호연(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김호령(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회초 박정우가 김태훈의 투구에 헛스윙하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

전날 1번타자로 나왔던 박정우와 포수로 나왔던 김태군이 빠지고 이호연과 김호령이 들어갔다. 박정우는 1차전에서 5타석에 나와 삼진 두 개 만을 당했다.

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이호연은 올 시즌 34경기에서 타율 2할3푼4리 1홈런 9타점 OPS(장타율+출루율) 0.706의 성적을 남겼다. 김호령은 141경기에 출전해 타율 2할6푼7리 68타점 17도루 OPS 0.712를 기록했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 선발 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

KIA는 이날 선발 투수로 애덤 올러를 내세웠고, 삼성은 아리엘 후라도가 선발로 나온다.

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올러는 30경기에서 11승10패 평균자책점 3.13을 기록했다. 삼성을 상대로는 3경기에 등판해 2승1패 평균자책점 5.79를 기록했다.

삼성 후라도는 24경기에서 9승3패 평균자책점 3.54의 성적을 남겼다. KIA를 상대로 한 차례 나와 7이닝 3실점을 했다.

대구=이종서ㅠ기자 bellstop@sportschosun.com