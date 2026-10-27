'비상' 150SV 마무리투수도 낯설었던 초유의 '긴급 등판'…"이런 적은 처음이네요"

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 2사 1루 정해영이 이재현을 11구 승부 끝 헛스윙 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회 마운드에 나서 투구하는 KIA 정해영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "올해 많은 경험을 하네요."

정해영(25·KIA 타이거즈)은 지난 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 플레이오프 1차전에서 '긴급 호출'을 받았다.

5-0으로 앞선 5회말. KIA 선발투수 제임스 네일의 패스트볼이 타자 박승규의 헬멧에 맞았다. 네일은 '헤드샷 규정'으로 퇴장됐다.

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네일의 투구수는 57개. KIA 불펜은 준비가 전혀 안될 수밖에 없던 상황이었다. 플레이오프에서 헤드샷 퇴장이 나온 건 이번이 처음. 포스트시즌을 모두 합쳐도 세 번에 불과하다.

정해영이 마운드에 올랐다. 그라운드에 나오면서 팔을 돌렸고, 마운드에서 다리를 찢으며 스트레칭을 하기도 했다. 그만큼 급박하게 돌아갔다.

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정해영은 첫 타자 강민호를 중견수 뜬공으로 잡아냈다. 그러나 김영웅과의 승부에서 박승규가 2루를 훔쳤고, 김영웅의 적시타가 나왔다.

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정해영은 심기일전해 이재현과 승부를 펼쳤고, 11구 승부 끝에 슬라이더로 삼진을 이끌어냈다. 정해영은 주먹을 불끈 쥐었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 2사 1루 정해영이 이재현을 11구 승부 끝 헛스윙 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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대형 변수를 지운 KIA는 5대1로 승리를 하면서 한국시리즈 진출 확률 77.1%를 잡았다.

정해영은 "올해 많은 경험을 하는 것 같다. 일단 감독님 코치님께서 저를 올려주셔서 무조건 올라가서 최대한 그 분위기 흐름을 끊으려고 했다"고 했다.

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386경기에 출전해 150세이브를 올렸던 정해영에게도 몸조차 풀지 못하고 올라간 건 처음이었다. 정해영은 "이런 적은 한 번도 없었다. 상황을 신경쓰면서 뭘 어떻게 해야겠다보다는 실투 조심해야겠다고 생각했다. 상대 분위기와 흐름을 끊으려고 했다"라며 "이번 플레이오프 각오가 실투를 줄이자는 것이었다. 우선은 김영웅 선수한테는 실투가 들어갔었고 또 강민호 선배 이재현 선수한테는 그래도 잘 들어가 범타가 나왔다"고 이야기했다.

네일은 "커피라도 사겠다"라며 정해영에게 고마움을 전했다. 정해영은 "네일이 나오는데 놀라있더라. 나도 솔직히 7회 정도 돼서 정신이 들었다. 최대한 빨리 흐름을 끊으려고 했던 것 같다"고 당시 상황을 떠올렸다.

1차전을 잘막았지만, 일단 2차전을 바라봤다. 정해영은 "일단 1차전을 이겨서 기분이 좋다. 한국시리즈에 가기 위해서는 2승을 더해야 한다. 2차전 승리할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 강조했다.

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대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com