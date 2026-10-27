신들린 용병술 이범호 감독, 오늘의 히든카드는 이호연...설마 또 대적중? [PO2 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 신들린 이범호 감독 용병술, 설마 오늘도 또?

KIA 타이거즈 이범호 감독은 이번 가을 적재적소 선수 배치로 연승을 이끌어가고 있다.

이 감독은 LG 트윈스와의 준플레이오프에서도 적극적 용병술로 셧아웃 승리를 이끌었다. 경험 부족한 박재현을 2차전부터 1번 아닌 2번으로 내려 부담을 덜어주고, 그 자리를 박정우로 채워 재미를 봤다. 박정우는 3차전 선구안과 적시타 등 맹활약하며 승리에 공헌했다. 주전 중견수 김호령을 빼는 결단을 내렸는데, 그의 공백이 느껴지지 않았다. 또 3차전 선발로 양현종이 아닌 시라카와를 선택해 '초대박'을 쳤다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 9회초 이호연이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이 감독은 25일 비로 취소된 1차전을 앞두고도 포수 김태군과 한준수를 동시에 라인업에 넣는 강수를 뒀다. 김태군이 포수로, 한준수가 지명타자로 출전하는 것이었는데 시즌 중 이런 라인업을 짠 적은 거의 없었다. 그런데 그 한준수가 4회 4-0에서 5-0으로 달아나는 홈런을 쳤다. 또 적중이었다.

그리고 이 감독의 모험은 끝나지 않는다. 보통 팀이 잘 될 때는 라인업에 큰 변화를 주지 않기 마련인데, 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 2차전 2번타자로 이호연을 전격 선택했다. 준플레이오프에서 잘해준 박정우가 플레이오프 1차전에서 부진하자, 그를 대신해 이호연을 투입하게 된 것. 또 2경기 연속 쉰 김호령도 선발로 복귀했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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이 감독은 "이호연이 시즌 때 후라도 공을 잘 쳤다. 또 박정우가 컨디션이 좋아보이지 않았다. 지명타자를 누구 쓸 지 고민하다 후라도 공을 잘 친 몇 안 되는 선수라 이호연을 선택해다"며 "가장 중요한 건 1, 2번 타순"이라고 말했다.

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KIA 타순은 박재현-이호연-김도영-카스트로-나성범-김선빈-한준수-하주석-김호령 순이다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com