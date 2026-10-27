"한화 다년계약 거절" 깜짝 발언, 왜 3억 재계약에 만족했나…대만 금의환향, ML 도전 의지도 보였다

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 7회 마운드를 내려가는 한화 선발 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

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[스포츠조선 김민경 기자] "한화는 다년 계약을 제시했지만, 내가 거절하고 1년 계약을 먼저 하기로 했다."

한화 이글스 아시아쿼터 투수 왕옌청이 27일 고국 대만에서 재계약 소감을 밝혔다. 한국에서 처음 프로 생활을 시작해 성공적인 첫 시즌을 보내고 대만으로 금의환향한 것을 기념하는 기자회견이었다.

왕옌청은 올 시즌 아시아쿼터 선수 가운데 최고의 성적을 냈다. 26경기에서 11승6패, 133⅔이닝, 100삼진, 평균자책점 3.97을 기록했다. 한화는 당연히 왕옌청과 결별할 이유가 없었고, 아시아쿼터 재계약 상한액인 30만 달러(약 3억원)를 꽉 채워줬다.

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왕옌청은 대만 언론과 인터뷰에서 "한화가 다년계약을 제시했지만, 내가 거절하고 1년 계약을 먼저 하기로 결정했다. 천천히 단계를 밟아 나가고 싶었고, 에이전트와 상의한 결과였다"고 밝혔다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 4회말 2사 2루 왕옌청이 강승호를 삼진처리해 이닝을 끝낸 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

한화의 재계약 제안과 관련해서는 "이번 계약은 구단의 인정을 받은 것이고, 내 선수 생활에도 도움이 될 것이다. 1년 더 계약을 연장해서 내년 성적을 지켜보고 싶었다. 내 기량이 부족한 것은 아닌지 되돌아보고, 앞으로 더 나은 활약을 펼쳐 구단이 더 좋은 계약을 제시해 주기를 바란다"고 이야기했다.

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왕옌청은 올해 아시아쿼터가 처음 도입되면서 KBO 복수 구단이 탐낸 좌완 선발투수였다. 지난해 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스 2군 선발투수로 10승 시즌을 보내 눈길을 끌었다. 최고 구속 154㎞에 이르는 빠른 공과 날카로운 슬라이더가 장점. 야구 관계자들은 아시아쿼터 선수 가운데 왕옌청이 1위라고 입을 모았고, 결과로 증명됐다.

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왕옌청은 한국에서 새로운 도전을 선택한 배경을 들려줬다.

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왕옌청은 "일본 프로리그에서 꽤 오랫동안 뛰었고, 스스로 도전하고 싶었다. 낯선 환경이었지만, 해외에 나가면 겪게 되는 일들이라 생각한다"고 했다.

KBO리그에서 더 성공을 거두면, 미국 메이저리그로 무대를 옮기는 것도 꿈꾼다. 대만 야후스포츠는 '왕옌청이 한국에서 환경을 바꿔 시야를 넓히고 싶었고, 나아가 미국 메이저리그와 같은 최고 수준의 야구 무대에 도전할 기회를 얻고 싶었다고 밝혔다'고 보도했다.

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왕옌청은 다음 시즌 160이닝과 3점대 평균자채점을 목표로 밝혔다. 또 올해 한국의 더운 여름 날씨에 고전했기에 내년에는 어떻게 적응할지도 고민이라고 밝혔다.

왕옌청은 한국 야구팬들의 응원과 뜨거운 관심도 반기며 "경기를 거듭할수록 서서히 관심을 늘어나는 것을 느꼈다. 팬들의 응원을 받아 기쁘다"고 했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com