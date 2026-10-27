헤드샷 여파, 투구수 단 57개 에이스 네일....다음 등판은 언제일까, 이범호 감독 생각은? [PO2 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 헤드샷 퇴장을 당해 더그아웃에 들어온 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "오늘 경기 결과를 보고…."

네일의 헤드샷 변수, 향후 등판 일정에도 영향을 미칠까.

KIA 타이거즈는 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전 5대1로 승리했다. 5회 선발로 역투를 펼치던 에이스 네일의 헤드샷 퇴장 변수가 있었지만, 갑자기 등판한 정해영을 비롯한 불펜 투수들이 호투하며 승리를 지켜냈다.

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헤드샷은 악몽같았지만, 이기고 나니 도움이 될 수 있다. 투구수가 57개에 불과했다. 체력을 아끼게 됐고, 향후 등판을 앞당길 수도 있다.

KIA 이범호 감독은 조심스러웠다. 이 감독은 "네일의 다음 등판은 오늘 경기 결과를 보고 생각해봐야 한다. 오늘 경기 결과에 따라 변화를 줄 지, 우리 루틴대로 움직일 지 고민해보겠다"고 밝혔다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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그럴 수밖에 없다. 2차전을 잡으면 시리즈 승기를 잡는다. 3, 4차전 시라카와와 양현종 카드로 1승을 노리면 굳이 네일을 쓸 필요가 없다. 한국시리즈 진출을 가정하고 네일을 1차전 선발로 대기시켜야 하기 때문이다. 만약 3, 4차전을 지면 5차전 네일을 등판시키면 된다.

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다만, 2차전을 패하면 꼬인다. 그 때는 3, 4차전 총력으로 나가야 한다. 그렇게 되면 상황에 따라 네일이 4차전에 등판할 여지도 생긴다. 선발이든 불펜이든 말이다.

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이 감독은 "투구수는 57개였지만, 5이닝을 거의 다 단졌다. 투구수는 적더라도, 5이닝을 던진 걸로 간주해야 한다. 그래서 고민을 하고 있다"고 설명했다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com