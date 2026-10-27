"박승규 2번 전진 배치? 우리에겐 잘된 일" '꽃감독'의 이유 있는 미소 "마무리 원태인, 못 올라오게 만들 것"[PO2 현장]

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 원태인이 투구 전 로진을 입으로 불어내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전.

경기 전 삼성 라이온즈 타선의 대대적 변화를 체크한 KIA 타이거즈 이범호 감독은 예상했다는 반응을 보였다. 1차전을 5대1로 완승하며 기선을 제압한 KIA. 배수의 진을 치고 대대적인 타선 수술을 단행한 삼성의 승부수에도 크게 동요하지 않는 모습이었다.

삼성은 이날 2차전을 앞두고 1차전 단 2안타 빈공을 씻어내기 위해 베테랑 최형우를 외야수로 복귀시키고, 컨디션이 좋은 박승규를 2번 타자로 전진 배치하는 라인업 개편을 단행했다.

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이에 대해 이범호 감독은 "최형우 선수가 선발 라인업에 돌아올 것이라 이미 예상하고 있었다. 박승규 선수가 컨디션이 좋아서 전진 배치된 것 같은데, 오른손 박승규 선수를 앞에 두는 타순 배치는 우리 입장에서도 나쁘지 않다"며 여유를 보였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

이유가 있다. 삼성의 타순 변화에 맞춘 좌완 필승조 운용 전략이 이미 세워져 있기 때문이다.

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이범호 감독은 "상대의 3번부터 6번까지 좌타 라인이 치됐는데, 이의리와 곽도규라는 좌완 카드를 배치할 수 있다는 점에서 오늘 삼성 타선 배치가 나쁘지 않다"고 말했다.

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1차전 선발 제임스 네일의 호투에 이어 2차전 선발 아담 올러의 중요성도 설명했다. 이 감독은 "오늘 가장 중요한 것은 선발 올러가 얼마나 버텨주느냐다. 올러가 6이닝만 잘 막아준다면 이의리와 곽도규로 이어지는 불펜진으로 지킬 수 있다"고 자신감을 보였다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA 선발 네일이 5회말 삼성 박승규에게 헤드샷을 던진 후 퇴장을 당했다. 박승규에게 미안함을 나타내고 있는 네일. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

삼성 박진만 감독은 이기고 있을 경우 원태인을 마무리로 투입하겠다는 뜻을 비친 바 있다.

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이에 대해 이범호 감독은 "삼성은 현재 수호신 김재윤이 빠져있고 이승민, 배찬승 필승조가 어제 등판한 상황이다. 오늘 2차전을 내주면 3, 4차전이 의미 없어질 수 있으니 이기는 경기를 만들기 위해 원태인을 마무리로 내보내려 하는 것은 당연한 생각일 것"이라고 예상했음을 암시했다.

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이 감독은 "결국 원태인이 마운드에 올라온다는 건 우리가 지고 있거나 팽팽하다는 뜻이다. 가장 좋은 방법은 원태인이 마운드에 아예 올라오지 못하도록 초반부터 점수 차를 크게 벌리는 것"이라고 압도적 승리에 대한 의지를 밝혔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com