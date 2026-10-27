"한국시리즈 1선발? 현실이 된다면…생애 첫 가을야구 떨리지만, 추운 날씨는 자신있다" 대니엘의 벅찬 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 대니엘. 김영록 기자

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 대니엘. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "한국시리즈 1선발? 내게 그런 영광이 주어진다면 정말 기쁠 것 같다."

KT 위즈 데이비스 대니엘이 한국시리즈 출격을 위한 실전 점검을 마쳤다.

대니엘은 27일 수원에서 열린 국군체육부대(상무)와의 연습경기에 선발등판, 5이닝 노히트 무실점 10K 완벽투를 펼치며 승리투수가 됐다. 특히 2회 2번째 아웃카운트부터 3~4회 3연속 삼진까지, 7타자 연속 삼진을 거침없이 질주했다.

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경기 내용이 전부가 아니다. 날카로운 커맨드는 여전했고, 구속 또한 직구 최고 144㎞, 투심은 146㎞까지 찍으며 오랜 휴식과 추워진 날씨를 걱정하던 이강철 KT 감독을 환하게 웃게 했다.

이날 수원의 기온은 전날 대비 훅 떨어졌다. 최저기온은 10도에 불과했다. 28일 아침 최저기온은 무려 3도다.

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이번 한국시리즈는 대구 또는 광주, 그리고 수원에서 열린다. 돔구장이 없다. 야외 경기인 야구의 특성상 갑작스럽게 떨어진 기온은 걱정될 수밖에 없다.

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사진제공=KT 위즈

대니엘은 미국 시절 LA 에인절스와 애틀랜타 브레이브스에서 뛰었다. 한국에 온 것도 한창 더울 때인 8월이다. 올해는 유독 폭염브레이크가 있을 정도로 뜨거웠다. 추운 날씨가 생소할 법도 하다.

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하지만 대니엘은 "라이브피칭도 해봤고, 오늘 던져보니 추운 날씨 적응은 문제 없는 거 같다. 크게 신경쓰지 않는다"고 했다. 이어 "에인절스 트리플A팀(솔트레이크 비즈)가 유타에 있다. 거긴 눈도 오는 날씨"라며 환하게 미소지었다.

다만 가을야구는 첫 경험이다.

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"내 커리어 첫 포스트시즌이다. 팬들의 뜨거운 응원이 기대된다. 아마 내가 던지는 경기 중에 가장 치열한 경기가 펼쳐지지 않을까. 완전히 새로운 환경이기 때문에 걱정도 되고 흥분도 된다. 하지만 같은 야구 경기라는 마음으로 신경쓰지 않고 던지겠다."

대니엘은 '삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈 중 누가 올라왔으면 좋겠나'라는 질문에 "둘다 상관없다. 재미있는 한국시리즈가 될 것"이라며 웃었다. 다만 "누가 올라오든 플레이오프는 5차전까지 했으면 좋겠다"는 바람을 덧붙였다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

휴식일 로테이션상 이날 등판한 대니엘이 오는 11월 2일 열리는 한국시리즈 1차전 선발투수가 유력하다. 대니엘은 "따로 들은 바는 없다"면서도 "만약 그렇게 된다면 정말 영광스러울 것 같다"며 의지를 다졌다.

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삼성(페덱-후라도) KIA(네일-올러) 모두 외국인 원투펀치의 힘이 남다른 팀이다. 하지만 대니엘은 "나는 상대 투수가 아니라 타자와 싸운다"면서 "투수들은 각자 자기 할일을 하면 된다. 나는 우리팀이 승리할 수 있도록 최선을 다할 뿐"이라고 강조했다.

미국 시절 대니엘은 90마일(약 144㎞) 안팎의 직구와 무브번트가 좋은 싱커를 던지는 투수였다. 여기에 스플리터, 스위퍼, 커브 등 다양한 변화구로 완급조절하는 능력이 좋고, 보더라인을 활용하는 제구에서 호평받았다.

하지만 한국에 온 뒤 대니엘의 직구 구속은 최고 150㎞까지 올랐다. 올라간 구속만큼이나 냉정했던 초반 분위기와 달리 경기중 액션이나 세리머니도 커졌다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

대니엘은 "미국에선 주로 트리플A에서만 던졌으니까, 중요한 경기들이 이어지다보니 감정이 많이 올라갔던 것 같고, 또 경기장 분위기도 워낙 좋다보니 구속이 오른게 아닐까"라며 웃었다.

"오늘 직구 커맨드가 특히 마음에 든다. 스위퍼의 각도 크게 잘 형성됐다. 타자들의 밸런스를 무너뜨리는데 집중한게 잘 풀렸다. 한층 더 자신감을 얻게 된 경기였다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com