정말 가능성 있는거야? 이정후 트레이드설 재점화…SF 외야 뎁스 포화, 문제는 결국 '조건'

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 트레이드설이 재점화 됐다.

미국 NBC스포츠 베이 에어리어는 27일(이하 한국시각) 공식 프로그램 '자이언츠 토크'를 통해 '이정후가 2027시즌 전에 트레이드될 수 있을까?'라는 제목의 영상을 공개했다. 샌프란시스코 담당 기자 알렉스 파블로비치와 진행자 콜 카이퍼가 출연해 이정후의 2026시즌을 돌아보고, 구단이 이번 겨울 이정후의 트레이드를 고려할 가능성을 주제로 이야기를 나눴다.

이정후의 트레이드 가능성이 거론된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 7월 트레이드 마감시한을 앞두고도 미국 현지에서 이정후의 이름이 수 차례 등장했다. 당시 샌프란시스코가 부진을 거듭하면서 핵심 선수들을 활용한 전력 개편에 나설 수 있다는 전망이 나왔다. 이정후는 결국 팀에 남아 시즌을 마쳤으나, 샌프란시스코의 오프시즌 전력 재편 작업에서 이정후의 트레이드 가능성이 거론되고 있다.

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앞서 MLB닷컴도 이정후의 트레이드 가능성을 언급했다. 샌프란시스코 외야 뎁스를 분석하며 이정후 뿐만 아니라 해리슨 베이더, 드루 길버트, 그랜트 맥크레이, 보 데이비드슨 등 10명에 달하는 선수가 있다는 점을 지적하며, 풍부한 외야 자원을 전력 보강 차원 트레이드 카드로 활용해야 한다는 분석이었다. 내년 시즌을 마치고 옵트 아웃 가능성이 있는 이정후도 트레이드 자원이 될 수 있다는 시선이었다.

다만 이정후의 트레이드가 실제 성사되기엔 걸림돌이 적지 않다. 내년 연봉 2300만달러를 부담해야 하고, 시즌 종료 후 옵트아웃 가능성도 고려해야 한다. 고작 한 시즌을 쓰고 FA로 풀리는 선수를 트레이드 영입하기에는 위험부담이 크다고 볼 수 있다. MLB닷컴도 이런 조건 때문에 이정후 트레이드 가능성을 부정적으로 바라본 바 있다.

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또 다른 부분도 주목했다. MLB닷컴은 '이정후는 현재 샌프란시스코 팬들에게 가장 사랑 받는 선수이며, 올 시즌 유니폼 판매량 1위였다'고 소개했다. 샌프란시스코가 흥행 면에서 이정후를 포기하기 쉽지 않을 것이란 시선이다.

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여전히 이정후는 샌프란시스코의 핵심 전력으로 꼽힌다. 하지만 올해 포스트시즌행에 실패한 샌프란시스코가 전력 재편을 서두르는 가운데, 이정후의 거취도 점점 안갯속으로 빠져드는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com