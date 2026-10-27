"현장 목소리 적극 반영" 한국시리즈 본격 담금질! '100만 야구팬' KT, 무관중 연습경기 대신 '관중석 개방' 확정 [수원현장]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 한국시리즈 대비 본격적인 실전 담금질에 돌입했다.

투구, 타격, 수비 등 경기 내적인 연습 뿐 아니라 '경기 분위기' 적응도 추진한다. KT는 오는 28, 30일 열리는 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기에 관중석을 개방하기로 했다.

KT 구단 관계자는 "28일과 30일에 열리는 U-23 대표팀과의 연습경기는 내야 한정 관중 무료 입장으로 진행된다"라고 설명했다.

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KT 구단의 결정은 현장의 목소리를 적극 반영한 조치다.

KT는 지난 12일 정규시즌을 마쳤고, 잠시 휴식을 취한 뒤 15일부터 재소집돼 한국시리즈를 준비중이다. 처음에는 출퇴근으로 시작했지만, 이번주부터는 합숙이 진행되고 있다.

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당초 KT는 27~28일 이틀간 상무, U-23 대표팀과 연습경기를 치른 뒤 한국시리즈를 앞두고 열리는 30일 경기에만 관중 입장을 추진할 예정이었다.

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하지만 분위기가 바뀌었다. 막상 27일 상무와의 연습경기를 치른 선수단에서 '실전과 좀더 유사한 환경이면 좋겠다'는 이야기가 나온 것.

사진제공=KT 위즈

사진제공=KT 위즈

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이는 앞서 코로나19 시기 각종 프로스포츠 선수들이 입을 모아 하던 얘기와 동일하다. 코로나19로 인해 무관중 경기를 치를 당시 관중이 없으니 경기에는 집중할 수 있을 거라던 예측과 달리, 대부분의 선수들은 제한적이라도 관중들이 입장하는 것을 원했다.

이들에게 '평소의 환경'은 선수들의 고함과 경기내적인 소리만 들리는 조용한 경기장이 아니라, 관중들이 목청껏 함성을 지르는 현장의 분위기였기 때문. 특히 선수들은 "좋은 플레이가 나왔을 때 관중들이 딱 함성을 질러주는게 프로 선수에겐 엄청난 에너지가 된다. 아무리 중계가 있다곤 하지만, 무관중 환경에선 그런 집중력이나 텐션이 나오지 않는다"고 입을 모으기도 했다.

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사진제공=KT 위즈

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 9대3으로 승리했다. 홈 최종전을 마친 KT 위즈 선수단이 팬들에게 한국시리즈에 임하는 각오를 전하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

KT 선수들 역시 마찬가지 입장인 셈이다. KT는 올해 창단 첫 100만 관중(102만 2972명)을 달성하며 프로야구 8번째로 100만 관중을 넘긴 팀이 됐다. 올해 프로야구 총 관중은 무려 1277만 551명에 달했다. 2년 연속 1200만, 3년 연속 1000만 관중 돌파에 성공한 KBO리그의 역대급 흥행에 KT 역시 확고하게 한 자리를 차지하는 존재감을 보여준 셈.

KT 선수들 역시 보다 뜨거운 분위기에서 집중하길 원했다. 바야흐로 6일 앞으로 다가온 한국시리즈, KT의 담금질이 본격적으로 시작됐다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com