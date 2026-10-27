"김재윤 부상, 내가 더 안타까웠다" 빵·커피 싸 들고 선수단 숙소 찾아간 '끝판왕'의 진심[PO2 현장]

시구를 마친 뒤 인터뷰 하는 오승환. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]천하의 돌부처도 떨렸다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전. 경기 시작 전 팬들의 뜨거운 함성 속에 마운드에 오른 시구자는 다름 아닌 삼성 라이온즈의 영원한 '끝판왕' 오승환이었다.

유니폼을 입고 아들 서준 군과 함께 마운드에 선 오승환은 특유의 묵직한 투구 폼으로 시구를 마쳤다. 시구 후 취재진과 만난 오승환은 미안함과 전 동료들에 대한 애정이 듬뿍 담긴 인터뷰를 이어갔다.

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오승환은 시구 소감에 앞서 후배들을 향한 미안함부터 털어놨다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 오승환이 아들 서준 군과 함께 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

그는 "선수 지도만 하다가 시구자가 될 줄은 생각도 못 했다. 선수들에게 경기가 얼마나 중요한지 너무 잘 알고 있고, 경기에 집중해야 할 시기에 혹시 내가 인터뷰까지 하며 민폐를 끼치는 건 아닌가 싶어 미안한 마음이 크다"며 "일단 시구 공을 패대기치지 않아서 다행"이라고 유쾌하게 웃었다.전날 1차전에서 단 2안타 빈공 속에 패했던 후배들을 위한 오승환의 지원 사격은 이미 경기 전부터 시작됐다.

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오승환은 "어제 팀 안타가 2개밖에 안 나와서 조금이라도 힘이 돼주고 싶었다. 오늘 오전 숙소 근처 카페에서 빵과 커피를 사 들고 찾아가 선수들을 만났다"면서 "이야기를 나눠보니 후배들이 여전히 표정도 밝고 자신감을 가지고 있더라. 타선이 잠시 안 터졌을 뿐 불펜 투수들이 잘 던져주고 있어서 전혀 걱정하지 않고 있다"고 전했다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 오승환이 아들 서준 군과 함께 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

자신의 뒤를 이어 삼성의 뒷문을 든든히 지키다 가을야구 직전 우측 전거근 부상(그레이드1)으로 이탈한 김재윤에 대한 이야기가 나오자 오승환의 표정에 안타까움이 스쳐갔다. 그는 "재윤이의 부상 소식을 들었을 때 내가 더 안타까웠다"며 "마무리의 중압감과 그 마음을 누구보다 잘 안다. 올시즌 홈에서 아쉬움을 만회하려고 포스트시즌 준비를 정말 많이 한 걸 알고 있다"고 안타까움을 전했다. 이어 "비록 엔트리에서 빠졌지만 재윤이가 팀과 동행하고 있다. 경험이 많은 선수인 만큼 덕아웃에서 후배들에게 좋은 조언을 많이 해줄 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 오승환이 아들 서준 군과 함께 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 이날 경기 시구에 나선 오승환이 아들 서준군과 함께 환한 미소를 고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

2차전에서 '마무리 대기'라는 승부수로 나설 토종 에이스 원태인을 향한 절대적인 신뢰도 보냈다.

오승환은 "원태인은 본인이 가지고 있는 기량이 워낙 뛰어난 선수다. 올 시즌 스스로 기대만큼 못 거뒀다고 생각해서 이번 포스트시즌에 이를 갈고 있을 것"이라며 "승부욕이 워낙 강하고 큰 경기에 강한 '강심장' 투수이기 때문에 오늘 어떤 상황에 마운드에 올라가더라도 제 몫을 충분히 해낼 것"이라고 굳은 믿음을 보였다.

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오승환은 이날 마운드에 오르기 전 "늘 9회 경기를 마무리하러 마운드에 올라왔는데, 오늘은 경기를 시작하는 첫 공을 던지게 됐다. 내가 던진 이 첫 공이 오늘 삼성의 2차전 승리로 이어지기를 진심으로 바란다"며 친정팀의 반등을 향한 진심을 전했다.

삼성의 혼을 간직한 '끝판왕'의 승리기원 시구와 빵·커피에 담긴 따뜻한 진심이 벼랑 끝에 선 삼성 라이온즈 후배들의 승부욕을 한껏 자극했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com