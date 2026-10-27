이 맛에 가을야구 본다...2번 타순에 뭐 있나, 이범호-박진만 지략 대결 '빅재미' [PO2 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 동점 1타점 적시 2루타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김용 기자] 2번 지략대결 흥미롭네.

KIA 타이거즈 이범호, 삼성 라이온즈 박진만 두 감독의 지략 대결로 플레이오프 2차전이 후끈 달아오르고 있다.

양팀은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 플레이오프 2차전을 치르고 있다. KIA는 2연승을 위해, 삼성은 1차전 패배 설욕을 위해 꼭 이겨야 하는 경기.

Advertisement

경기 전 포인트는 양팀의 2번 타순이었다. KIA 이범호 감독은 이번 가을 신들린 용병술로 연승을 이끌고 있는데, 이날은 그동안 경기에 나오지 않은 이호연을 2번-지명타자로 선발 출전시켰다. 박정우의 컨디션이 떨어진 점, 이호연이 정규시즌 후라도 상대 좋은 타격을 한 점 등을 고려해 과감한 결정을 했다.

삼성 박진만 감독도 마찬가지였다. 구자욱의 수비 불가로 1차전 5번-좌익수로 출전해 기대 이상의 컨디션을 보인 박승규를 2번으로 전진 배치했다. 그리고 1차전 쉰 최형우를 5번-좌익수로 선발 출격시키는 모험수를 던졌다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 타격하는 KIA 이호연. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

Advertisement

KIA가 선제타를 날렸다. 3회 1사 1, 3루 찬스가 이호연에게 걸렸는데 긴장된 상황에도 침착하게 후라도의 공을 컨택트해냈다. 김지찬의 슬라이딩 캐치만 아니었다면 적시타가 됐을 타구. 그래도 희생플라이로 선취점을 만들어준 자체가 대성공이었다.

Advertisement

그러자 삼성이 반격에 나섰다. 3회말 똑같이 희생번트 작전으로 1사 2루 찬스를 만들었다. 김지찬이 내야 플라이로 물러나 김이 샐 상황에 등장한 박승규가 천금의 좌익선상 2루타를 때려냈다.

Advertisement

1차전 팀 2안타 빈공에 시달린 삼성의 막힌 혈을 뚫어준 너무나 귀중한 안타. 1-1 동점이 된 것을 더해 긴장이 풀린 삼성은 구자욱과 디아즈가 적시타, 투런 홈런을 날려 점수차를 4-1로 벌렸다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com