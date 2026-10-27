'고작 2안타' 1차전 악몽 날렸다…이제 삼성이 기세 탔다! 구자욱 적시타에 디아즈 홈런 폭발 [PO2]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 1루 디아즈가 2점홈런을 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] 침묵했던 삼성 라이온즈의 방망이가 화끈하게 터졌다. 르윈 디아즈의 한 방까지 더해졌다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 플레이오프 2차전을 치렀다.

삼성은 1차전에서 2안타 1득점에 그치며 1대5로 패배했다. 정규시즌을 2위로 마치면서 체력적인 부담은 덜었지만, 타격감이 살아나지 않았다. 준플레이오프에서 LG 트윈스를 상대로 3전 전승으로 실전 감각을 끌어올린 KIA가 삼성을 완벽하게 제압하며 흐름을 가지고 오는 듯 했다.

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침묵은 2차전에서 끝났다. 2회까지 무득점에 그쳤던 삼성은 3회초 1실점을 하면서 다시 한 번 분위기를 넘겨주게 됐다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 2루 구자욱이 1타점 역전타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

3회말 삼성의 타선이 깨어났다. 선두타자 류지혁이 KIA 선발 애덤 올러를 상대로 볼넷을 얻어냈고, 이재현이 침착하게 희생번트를 성공시켰다. 김지찬이 유격수 뜬공으로 물러나면서 찬물이 끼얹어지는 듯 했다.

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박승규의 동점 적시 2루타가 나오면서 삼성이 흐름을 가지고 오기 시작했다. 햄스트링 부상을 털고 돌아온 구자욱도 힘을 냈다.

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구자욱은 1차전에서 4타수 무안타로 물러났다. 2차전 첫 타석도 삼진. 그러나 두 번째 타석에서는 올러의 직구를 공략해 깔끔한 안타를 만들어 2루에 있던 박승규를 홈으로 불러들였다.

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디아즈가 마침표를 찍는 한 방을 날렸다. 올러와 풀카운트 승부에서 6구째 직구가 S존 가운데 상단으로 몰리자 이를 놓치지 않고 받아쳐 우중간 담장을 넘겼다.

최형우가 삼진으로 돌아섰지만 점수는 4-1로 벌어졌다.

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삼성은 4회초 후라도가 나성범-김선빈-한준수를 삼자범퇴로 돌려세우면서 올라간 분위기를 그대로 유지할 수 있었다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com