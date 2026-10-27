롯데 '허문회 어게인' 확정! → 나를 경질한 팀, 2인자로 위풍당당 입성

[스포츠조선 한동훈 기자] '허문회 어게인.'
롯데 자이언츠가 허문회 전 감독을 수석 겸 타격코치로 전격 영입했다. 이미 야구계에 소문이 파다했다. 롯데는 27일 허 코치와 계약을 확정한 것으로 확인됐다.
파격적이다. 능력 때문이 아니다. 롯데와 허 코치는 악연이다. 롯데는 2019시즌이 끝나고 허 코치를 감독으로 선임했다. 3년 계약이었다. 롯데는 2021년 5월 허 코치(당시 감독)를 경질했다. 계약기간 절반도 안 채운 시점이었다. 롯데가 차갑게 내쳤던 지도자를 5년이 지나 '2인자'로 모셔온 것이다.
허 코치는 초라하게 롯데를 떠났지만 개선장군처럼 위풍당당하게 돌아왔다.
롯데가 현 사태를 얼마나 무겁게 받아들였는지 보여주는 대목이다.
롯데는 2018년부터 올해까지 9년 연속 포스트시즌에 실패했다. 2024시즌을 앞두고는 우승청부사 김태형 감독과 계약했다. 7년 연속 한국시리즈 진출에 빛나는 김 감독도 롯데에 와서는 7위 7위 7위에 그쳤다.
이제 롯데는 더 물러날 곳도 없다. 이것저것 따질 처지도 아니다. 이번 시즌이 끝나고 감독과 단장을 동시에 교체했다. 이동욱 감독과 이택근 단장을 선임했다. 이 감독은 대다수 야구인이 예상한 인물이었지만 이 단장은 엄청난 반전이었다. 은퇴 후 프런트와 지도자 경험이 전혀 없이 방송활동에 집중했기 때문이다. 감독을 최측근에서 보좌할 수석코치까지 파격적인 선택을 내린 셈이다.
다만 이 껄끄러운 인연만 빼놓고 보면 현재 롯데에 가장 필요한 지도자로 평가된다.
허 코치는 리더십과 타격 지도력을 모두 겸비한 인물로 정평이 나 있다. 롯데 지휘봉을 내려놓고 야인으로 지낼 때에도 여러 유명 선수들이 허 코치를 찾아 가르침을 요청한다는 이야기는 널리 알려져 있다.
롯데는 어린 야수들이 다수 포진한 젊은 팀이다. 유망주 그룹의 맏형 격인 한동희(28)가 아직도 이십대다. 윤동희(23) 나승엽(24) 손성빈(24) 고승민(26) 등 잠재력이 만개하기 직전인 이십대 초중반 선수들이 많다.
한편 이병규 타격코치도 잔류한다. 롯데는 코칭스태프 조각을 거의 마무리한 것으로 전해졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com