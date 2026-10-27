롯데 '허문회 어게인' 확정! → 나를 경질한 팀, 2인자로 위풍당당 입성

3월 1일 부산 사직야구장에서 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈의 연습경기가 열렸다. 경기 전 선수들의 훈련을 지켜보고 있는 롯데 허문회 감독. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2021.03.01/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] '허문회 어게인.'

롯데 자이언츠가 허문회 전 감독을 수석 겸 타격코치로 전격 영입했다. 이미 야구계에 소문이 파다했다. 롯데는 27일 허 코치와 계약을 확정한 것으로 확인됐다.

파격적이다. 능력 때문이 아니다. 롯데와 허 코치는 악연이다. 롯데는 2019시즌이 끝나고 허 코치를 감독으로 선임했다. 3년 계약이었다. 롯데는 2021년 5월 허 코치(당시 감독)를 경질했다. 계약기간 절반도 안 채운 시점이었다. 롯데가 차갑게 내쳤던 지도자를 5년이 지나 '2인자'로 모셔온 것이다.

Advertisement

허 코치는 초라하게 롯데를 떠났지만 개선장군처럼 위풍당당하게 돌아왔다.

롯데가 현 사태를 얼마나 무겁게 받아들였는지 보여주는 대목이다.

Advertisement

롯데는 2018년부터 올해까지 9년 연속 포스트시즌에 실패했다. 2024시즌을 앞두고는 우승청부사 김태형 감독과 계약했다. 7년 연속 한국시리즈 진출에 빛나는 김 감독도 롯데에 와서는 7위 7위 7위에 그쳤다.

Advertisement

이제 롯데는 더 물러날 곳도 없다. 이것저것 따질 처지도 아니다. 이번 시즌이 끝나고 감독과 단장을 동시에 교체했다. 이동욱 감독과 이택근 단장을 선임했다. 이 감독은 대다수 야구인이 예상한 인물이었지만 이 단장은 엄청난 반전이었다. 은퇴 후 프런트와 지도자 경험이 전혀 없이 방송활동에 집중했기 때문이다. 감독을 최측근에서 보좌할 수석코치까지 파격적인 선택을 내린 셈이다.

21일 인천 SK행복드림구장에서 KBO리그 SK와 롯데의 경기가 열렸다. 경기를 지켜보고 있는 롯데 허문회 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2020.07.21/

2021 KBO리그 두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기가 22일 부산 사직구장에서 열렸다. 경기 전 롯데 허문회 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.04.22/

Advertisement

다만 이 껄끄러운 인연만 빼놓고 보면 현재 롯데에 가장 필요한 지도자로 평가된다.

허 코치는 리더십과 타격 지도력을 모두 겸비한 인물로 정평이 나 있다. 롯데 지휘봉을 내려놓고 야인으로 지낼 때에도 여러 유명 선수들이 허 코치를 찾아 가르침을 요청한다는 이야기는 널리 알려져 있다.

Advertisement

롯데는 어린 야수들이 다수 포진한 젊은 팀이다. 유망주 그룹의 맏형 격인 한동희(28)가 아직도 이십대다. 윤동희(23) 나승엽(24) 손성빈(24) 고승민(26) 등 잠재력이 만개하기 직전인 이십대 초중반 선수들이 많다.

한편 이병규 타격코치도 잔류한다. 롯데는 코칭스태프 조각을 거의 마무리한 것으로 전해졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com