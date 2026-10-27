'최고령 보살?' 기념구는 꿀밤으로 거부, 이래서 큰 경기는 최형우구나, 박진만 감독의 예언적중[PO2 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"나 무시하지 마"

'좌익수' 최형우가 수비로 무력시위를 했다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에 최형우를 선발 좌익수로 전격 투입했다.

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1차전에서 단 2안타 빈공 속 1대5로 패한 삼성 박진만 감독의 승부수. 지명타자 구자욱과 좌익수 최형우가 공존하며 타선 힘을 극대화 시키는 승부수.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 KIA 카스트로가 좌익수 뒤 담장을 맞는 타구를 날린 뒤 3루로 뛰다 삼성 좌익수 최형우가 던진 송구에 태그아웃되고 있다. 삼성 2루수는 류지혁. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

이날 라이온즈파크에는 초속 5m 안팎의 제법 강한 가을바람이 예보돼 있었다. 좌익수 수비에 대한 우려가 있었지만 박진만 감독의 믿음은 굳건했다.

'본인이 빠지는 게 맞다고 하더라'는 취재진의 질문에 박 감독은 웃으며 "본인은 겉으로 그렇게 얘기하지만, 지금이야말로 형우의 한 방이 절실히 필요한 때다. 속으로는 이미 굳게 마음먹고 수비와 타격 준비를 잘해두었을 것"이라며 베테랑을 향한 깊은 신뢰를 표했다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

이어 "형우가 그렇게 수비에서 저평가받을 선수는 아니다"라며 "경험이 워낙 많고 외야에서 자기 역할을 충분히 해줄 수 있는 선수다. 오늘 선발 후라도가 땅볼 유도가 많은 투수인 만큼, 일단 팀으로서는 공격력을 극대화하는 것이 최우선 과제였다"고 강조했다.

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스피드가 빠르지 않지만 경기를 읽는 눈과 노련함에 대한 굳건한 신뢰. 이 믿음에 최형우가 멋지게 화답했다.

5-1로 앞선 삼성의 6회초 수비. 2사 후 카스트로가 후라도의 7구째 체인지업을 밀어 좌중간 담장을 직접 맞혔다. 2루타성 타구. 최형우가 낙구 지점을 정확히 포착하고 잡아 지체 없이 2루에 송구했다. 원바운드로 정확하게 도착한 송구를 류지혁이 잡아 타자주자 태그아웃.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루에서 타자주자를 잡아낸 후 후라도와 동료들의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

이닝을 끝내고 무덤덤하게 홈으로 들어오는 최형우보다 동료들이 난리가 났다. 마운드 위 후라도가 격하게 환호했다. 최형우 공을 잡고 아웃시킨 류지혁은 들어오는 형우형에게 장난 삼아 기념 공을 건네다 모자에 꿀밤을 맞았다. 박용택 해설위원은 "어쩌면 최형우 선수의 마지막 보살이 될 수 있는 공"이라며 웃으며 의미를 부여했다.

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최형우는 1회초 이호연의 뜬공을 처리하며 첫 타구에 대한 긴장감을 풀었다. 장타를 막기 위해 선상 쪽에 붙어 수비하던 최형우는 3회 박재현의 파울 타구도 열심히 따라가는 열정을 보였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루 이의리가 최형우에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

타석에서도 최형우는 2회 1사 후 첫 타석에서 팀의 첫 안타를 날렸다. 4-1로 앞선 5회 2사 만루에서는 변화구 제구가 흔들린 이의리로부터 천금 같은 밀어내기 볼넷으로 타점까지 올렸다.

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공수에 걸친 묵직한 활약. 큰 경기에 왜 최형우인지를 제대로 보여준 맹활약이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com